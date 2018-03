Celebran diversidad y apertura con el Premio Maguey del FICG

Guadalajara

Ayer se dio a conocer la programación del Premio Maguey, reconocimiento que se lleva a cabo en el marco del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG).



El Premio Maguey, al decir de sus organizadores, promueve al cine “que parte de historias acompañadas de una orientación sexual abierta y diversa, celebrando lo mejor de la cinematografía LGBT+ del mundo”.



En esta ocasión, la selección del Premio Maguey está conformada por 14 películas de 12 países que fueron seleccionadas entre más de 200 propuestas, en colaboración con los festivales Internacional de Cine Judío y MixBrasil.



Adicionalmente, este año contará con una muestra de cortometrajes dirigidos y/o seleccionados por Erika Lust.



De acuerdo a Pepe Ruiloba, entre los filmes de la competencia se encuentran “películas grandes, películas chicas, un poco de todo, para todos”, tanto óperas primas, como trabajos de directores consagrados. Ruiloba subraya que este año la cantidad de películas que abordan las relaciones lésbicas aumentó en relación a otras ediciones.



Se dijo que habrá proyecciones especiales, como It is not the pornographer that is perverse… de Bruce Labruce, invitado frecuente de este festival, y que se homenajeará a Rose Cory como Ícono Queer.



A las proyecciones se le suman tres exposiciones: La primera, se inaugurará este viernes a las 13:30 horas en el Conjunto de Artes Escénicas; la segunda se realizará a partir del sábado a las 13:00 horas en la Casa Fayette, y la tercera mostrará el trabajo del español Naro Pinosa, el domingo a las 11:00 horas en Vía Libertad.



Otro evento a destacar es el diálogo entre Erika Lust y Jake Jaxson, Pornism: Porno como herramienta de resistencia, que se llevará a cabo el próximo miércoles a las 13:00 horas en el CAE.



El Premio Maguey comenzará sus actividades hoy a las 18:30 h. en colaboración con PRIDE Guadalajara, en las instalaciones de la Alianza Francesa de Guadalajara.



También hoy, por la noche, se inaugura la muestra fotográfica Cuando ir era volver, de Tony Catany, en el Museo de las Artes.

SRN