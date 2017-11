Por primera vez gana una mujer Premio de Poesía Manuel Acuña

Saltillo, Coahuila

Con la obra titulada "Todo lo Abierto", Ana Isabel Conejo Alonso de 47 años, radicada en Ciudad Real en España, ganó el Premio Internacional Manuel Acuña de Poesía en Lengua Española 2017 que entrega el Gobierno de Coahuila.

Ana Sofía García Camil, Secretaria de Cultura, encabezó la apertura de la carpeta que contenía los datos del autor de la obra que el jurado seleccionó por considerar que es "un libro unitario que arriesga sobre un tema vivencial límite como es la enfermedad con originalidad lírica, calidad sostenida y un diálogo acertado con diversas fuentes de tradición poética y cultural".



En su quinta edición esta es la primera ocasión en la que una mujer gana este premio que asciende a 120 mil dólares y que se ha posicionado como el más importante de la lengua castellana.



La premiación se llevará a cabo el próximo 28 de noviembre a las 19:00 horas en el Palacio de Gobierno en Saltillo.



Este año participaron 502 trabajos, de los cuales 364 son de México, 138 de 26 países, destacando España con 25 trabajos, Argentina con 17, Chile con 14 y Colombia con 11..



En una llamada telefónica se contactó a la ganadora quien dijo sentirse emocionada y muy contenta, pues consideró que tenía pocas posibilidades de ganar este premio y además de que ha sido un año muy difícil en el ámbito personal.



"Es la mejor noticia para cerrar un año que empezó muy mal, no lo podía imaginar porque un premio de este prestigio realmente me parecía que estaba fuera de mi alcance, pero decidí atreverme y no lo podía imaginar, muchísimas gracias", expresó.

