Mendoza recibe el Cervantes y el rey lo nombra artesano del lenguaje

Alcalá de Henares

El novelista español Eduardo Mendoza recibió el Premio Cervantes —el mayor galardón literario del mundo de habla hispana—. El rey Felipe VI presentó el premio en una ceremonia realizada en Alcalá de Henares, donde nació Miguel de Cervantes, autor de Don Quijote.

Desde que el escritor pisó la Universidad de Alcalá, no paró de mostrar su ironía y humor: "Soy muy teatrero, me gusta disfrazarme" o "he traído a la familia para que me critique y a los amigos para que me hagan la ola", bromeó.

"Mendoza usa le lenguaje como una herramienta de precisión": rey Felipe



"No creo equivocarme si digo que la posición que ocupo aquí, en este mismo momento, es envidiable para todo el mundo, excepto para mí", dijo al pronunciar su discurso.

Más adelante reivindicó la excelencia del humor en la literatura que practica en sus escritos "con reincidencia" y negó que se trate de un género menor, "como a menudo se considera".

Por su parte, el rey Felipe, en su discurso, elogió a Eduardo Mendoza como "maestro en el manejo del idioma" y "verdadero biógrafo" de Barcelona, una ciudad que ha propiciado "un extraordinario ecosistema cultural" y donde, como en su obra, la convivencia entre el castellano y el catalán "es algo natural".





Lo ensalzó también como un "verdadero artesano del lenguaje", que usa "como una herramienta de precisión" ajustada a los diferentes registros idiomáticos de sus personajes para acercar al lector a diversas realidades, "desde la de los diferentes grupos marginales a la de las clases altas, en diferentes épocas y en diferentes lugares".



El ministro de Cultura, Iñigo Méndez de Vigo, dijo que el uso de la ironía, la parodia y la comedia de Mendoza reivindica el estilo de Cervantes de hace unos 400 años.

Nacido en Barcelona, Mendoza, de 74 años, es mejor conocido por su novela La verdad sobre el caso Savolta, escrita en 1975, y La ciudad de los prodigios, de 1986.

El premio Cervantes, dotado con 125 mil euros (132 mil dólares), suele alternarse cada año entre escritores españoles e hispanoamericanos. El año pasado fue otorgado al mexicano Fernando del Paso.





