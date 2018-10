“Porfirio Díaz se opuso a la reelección de Benito Juárez”

Mireya López Teniza

El historiador y colaborador de MILENIO Carlos Tello Díaz platicó con Carlos Marín en su programa El asalto a la razón de MILENIO Tv sobre su más reciente libro: Porfirio Díaz. Su vida y su tiempo. La ambición (1867-1884), de la editorial Debate, continuación de La guerra (1830-1867), obras que se sumarán a una última entrega para conformar una trilogía sobre la vida y gobierno del político mexicano.



Tello Díaz, tataranieto del caudillo, explicó que el primer libro trata sobre la historia desde que Díaz nace hasta la Intervención francesa. Ahora, en la reciente obra, describe lo que sucedió después de aquel acontecimiento: “Díaz pertenecía al grupo de los liberales que rodeaba a Benito Juárez, que terminaron peleados entre sí, y al momento de la victoria, se dividieron en dos grupos. El primero en liberales leales —a favor de la reelección de Juárez— y el otro grupo contra la reelección. Los liberales del segundo grupo deciden postular a Porfirio Díaz, porque lo que construye a Díaz —dentro del poder—, fue la oposición a Juárez y su reelección”.



Durante el intercambio de ideas se comentó que existe un paralelismo entre Porfirio Díaz y Andrés Manuel López Obrador. “Diría que para empezar son similitudes anecdóticas. López Obrador siente que ha sido víctima de dos fraudes electorales, que justifican su rebeldía. Díaz es un personaje diferente al inicio de su gobierno, y otro personaje en 1910, cuando es derrocado en la Revolución mexicana”, especificó el autor.



Añadió que “otra de las similitudes, es que representa al movimiento popular de su partido: es un presidente agrarista, levantó a un ejército popular para derrocar al ejército federal, entre otras cosas”.



Díaz promete a campesinos restitución de sus tierras y, al declararse como presidente en su primer año, quiere hacer efectiva la promesa, que no puede cumplir una vez llegado al poder: esa podrá convertirse en otra similitud. Otra más es que Díaz —amigo de muchas familias influyentes— quiso hacer un partido en el que entraran todos, en el que se estableciera la autonomía de México.



Por otro lado, en la conversación se mencionaron paralelismos entre López Obrador y Benito Juárez, “que es la figura emblemática de López Obrador; ahí yo destacaría la tenacidad de Obrador, su resolución a no darse por vencido; la misma tenacidad que tuvo Juárez, quien dirigió al partido liberal y a la República durante 10 años de guerra”, expresó Tello.



“López Obrador es un hombre muy resistente y persistente, en eso se parece a Juárez. Tiene también algo de misionero, que explica en parte su persistencia y tenacidad, elementos que volvieron a ambos muy poderosos”.



Asimismo, en la conversación sobre Benito Juárez se mencionó que a éste se le ocurrió modificar la constitución a través de una consulta popular para concentrar más poder en la presidencia, hecho que Porfirio Díaz usó para mantenerse en el poder. “Andrés Manuel López Obrador dice no ser el poder de los poderes, pero como vemos hay una concentración mayor del poder en el presidente de México a partir del primero de diciembre”, dijo Carlos Marín.



Juárez emitió una convocatoria para reformar la constitución con el propósito de fortalecer la figura del presidente y Díaz se rebeló contra esta idea; aunque, irónicamente, más tarde él usaría ese mayor poder que adquiriría el cargo, explicó el investigador.



Juárez consideraba que la figura del presidente no era buena para el bienestar de México, y Díaz se rebela contra este intento de fortalecer al poder ejecutivo, siendo que él quien se beneficiaría después. “Y sí hay resonancias con lo que ahora vivimos, pues López Obrador ha dicho que quiere que los legisladores trabajen armoniosamente, pues quiere, y lo será sin duda, ser un presidente que va a gobernar con un enorme poder, que democráticamente obtuvo”, concluyó.