¿Por qué Aretha Franklin era la 'Reina del Soul'?

En la mañana de este jueves, murió la cantante estadunidense Aretha Franklin, víctima del cáncer pancreático. A lo largo de su extensa carrera, cosechó muchos éxitos que la llevaron a ser conocida con el sobrenombre de 'la Reina del Soul'. ¿Cuál es el origen de este apodo?

Aretha Franklin fue la primera mujer en ser introducida al Salón de la Fama del Rock and Roll.

Aretha Louise Franklin nació el 25 de marzo de 1943 en la ciudad sureña de Memphis, Tennessee, considerada por muchos como la Meca de la música negra del sur de los Estados Unidos. Su carrera empezó siendo apenas una niña, cuando cantaba gospel en la Iglesia Bautista New Bethel, en la ciudad de Detroit, de la que su padre era ministro.

En 1956, Aretha grabó su primer disco: 'The Gospel Soul of Aretha Franklin', un disco muy poco conocido en el que la cantante, con apenas 14 años de edad, interpretaba con su prodigiosa voz canciones provenientes de esta música espiritual cristiana de raíces negras que se popularizó en los Estados Unidos en la década de 1930.







​¿Qué es el 'soul'?

Según el portal especializado allmusic.com, la música soul es el resultado de la urbanización y la comercialización del rhythm and blues (R&B) en la década de 1960. El R&B, por su parte, era la evolución del jump blues, y se enfocaba más en la canción y la melodía que en la improvisación del blues, aunque conservaba su ritmo y acordes.

En la década de 1960, el soul se convirtió en una denominación que describía diversos estilos musicales derivados del R&B: desde las melodías pegajosas y optimistas del sello Motown, hasta el sonido áspero y estridente del sello Stax/Volt, había una gran diversidad dentro de los terrenos musicales del soul.

Dependiendo de su ciudad de origen, el soul podía tener diversas tonalidades; en el caso del soul de Detroit, éste era esencialmente armonioso y alegre, se orientaba más hacia la música pop y se alimentaba del R&B, el rock and roll clásico y, desde luego, del gospel.

Además de 'la Reina del Soul', otros intérpretes de este género musical son: Ray Charles, The Temptations, The Supremes —de donde surgió Diana Ross—, Marvin Gaye, Curtis Mayfield, Otis Redding, Dionne Warwick, The Jackson 5 —es decir, Michael Jackson y sus hermanos—, Isaac Hayes y Stevie Wonder.





[Otis Redding]

Y, ¿por qué la 'reina del soul'?

El origen de este cariñoso apodo se sitúa al final de la década de 1960. Unas versiones dicen que fue en 1967, y otros señalan que ocurrió en 1968; pero el hecho fue que, durante una presentación en el Regal Theatre de la ciudad de Chicago, el disc-jockey Pervis Spann presidió una ceremonia en la que colocó una corona en la cabeza de Aretha y la pronunció la 'Reina del Soul'. El apodo se le quedó, y muy bien ganado.

Además de este nombramiento 'oficial', Franklin apareció al año siguiente en la portada de la popular revista Time, donde se publicó un artículo titulado 'Lady Soul Singing It Like It Is' —'La dama del soul cantando como se debe'—, aludiendo al título de su álbum 'Lady Soul' (1968) y alabando su fiero e intenso estilo vocal. Por esa razón, también se le conoce como 'la Dama de Soul'.





Que descanse en paz la Reina —o la Dama— del Doul.





