NASA resuelve el misterio de las crestas de hielo en Plutón

En julio de 2015, la sonda espacial 'New Horizons' sobrevoló Plutón, brindándonos espectaculares imágenes y descubrimientos en el planeta enano. Uno de ellos, las afiladas y misteriosas crestas de hielo de su superficie, ha sido resuelto por la NASA: se trata de metano congelado y erosionado.

Así lo informó la agencia espacial estadunidense en su sitio web, refiriéndose a las heladas formaciones como "cuchillos gigantes" —giant blades.

