.“No estoy buscando mi retiro”: Plácido Domingo

Plácido Domingo, a sus 77 años, ha debutado en un nuevo papel para acercarse al 150 (149) de su carrera: representó por primera vez a Miller, padre de la trágica Luisa Miller, en la extraordinaria producción de Elijah Moshinsky de la ópera homónima de Giuseppe Verdi para la Metropolitan Opera House de Nueva York, donde este año el español celebra su 50 aniversario de cantar en ese escenario.

Ahí, en el intermedio después del segundo acto durante la transmisión en vivo urbe et orbi desde la Gran Manzana para la serie Live in HD el sábado 14 de abril, el tenor y hoy barítono más legendario de las últimas décadas respondió al anfitrión del programa, el contratenor Anthony Roth Constanzo, uno de sus ahijados a través del concurso Operalia, que patrocina Plácido Domingo para promover la ópera.

Esta es una pregunta que todo mundo le hace, pero soy egoísta y también quiero saber. Usted está dirigiendo ‘Romeo y Julieta’, está cantando en ‘Luisa Miller’… hace Operalia y seguro muchas cosas que ni siquiera nos imaginamos. ¿Cómo logra hacer todo?

"Te lo dije. Esta es mi vida. Mucha gente está esperando por mi retiro. Pero nosotros somos muy afortunados como cantantes, tú lo sabes. Es realmente un privilegio lo que hacemos para vivir. Hay muchos trabajos muy duros, pero nosotros tenemos esta fantástica suerte, que nosotros podemos vivir, expresarnos, y vivir todos estos diferentes personajes, lo que es maravilloso. Así que no estoy buscando retirarme, haré siempre algo con la música, aun cuando ya no esté sano, tal vez no cantando...".





El legendario cantante al llegar a la MetOpera (Especial)



Previo a la plática, al igual que como ocurrió con la entrevista en contexto similar con el mexicano Javier Camarena durante el intermedio de Semiramide, la MetOpera rindió homenaje a la trayectoria de Plácido Domingo con un timeline fotográfico de algunos de los personajes que ha interpretado en ese escenario desde que hace 50 años representó a Maurizio en Adriana Lecouvreur, de Francesco Cilea.

Desde aquel 1968, Domingo ha cantado en más de 800 funciones en la MetOpera con alrededor de 50 diferentes papeles y, con su debut como el soldado retirado Miller en Luisa Miller, también cumple 50 años de temporadas consecutivas cantando para ese foro, uno de los más importantes del mundo. También, por lo menos desde la última década ha dirigido numerosas óperas desde el atril.

Roth Constanzo también le recordó a Domingo que hace 40 años había cantado justo en ese mismo escenario del Lincoln Center el papel de Rodolfo en Luisa Miller, que el sábado interpretó el tenor polaco Piotr Beczala. Y le preguntó que si entonces se imaginó cantar como barítono al padre de Luisa Miller, rol que estuvo magistralmente a cargo por la soprano búlgara Sonya Yoncheva, que cerró así con Verdi su gran temporada en la MetOpera que inició con Tosca y La Bohème, de Giacomo Puccini.

“Ni siquiera imaginé que 40 años después seguiría cantando”, contestó Plácido Domingo, cuya aparición en el escenario al arrancar la ópera desató una cascada de aplausos no sólo en la MetOpera, sino también en el Auditorio Nacional donde se proyectó la transmisión en vivo desde Nueva York.





Ópera en el Auditorio Nacional en pantalla HD desde Nueva York (YouTube)



Adelantó que tiene contratos para cantar por los próximos dos años. De hecho, el barítono volverá a retomar el papel de Gianni Schicchi, en la ópera homónima de Puccini, que se presentará del 23 de noviembre al 15 de diciembre junto con las otras dos que forman Il trittico: Il Tabarro y Suor Angelica.

El mismo rol ya lo interpretó Domingo en 2016 en una producción de Woody Allen compartiendo escenario con el tenor mexicano Arturo Chacón, como Rinuccio, y la Los Angeles Opera Orchester.

Plácido Domingo nació en Madrid, España, el 21 de enero de 1941 y, migrante en México en 1946, estudió en el Conservatorio Nacional de Música y debutó justo como barítono el 12 de mayo de 1959 (el año próximo cumple 60 años de carrera), interpretando a Pascual en la obra Marina, en el teatro Degollado de Guadalajara, Jalisco. Su debut como tenor vino meses después en el teatro María Teresa Montoya, de Monterrey, Nuevo León, con el papel de Alfredo, en La Traviata, de Giuseppe Verdi.

Otra que debutó en la Luisa Miller de la MetOpera fue Sonya Yoncheva, que recibió al final de la función al menos 15 minutos de aplausos del público de la MetOpera, junto con Domingo, Beczala, los bajos moscovitas Alexander Vinogradov, como Walter, y Dmitry Belosselskiy, como Wurm, y su compatriota la mezzo rusa Olesya Petrova, como Federica, bajo la batuta de Bertrand de Billy.

Todos igual debutando en roles de esta ópera de Verdi, una mezcla de las tragedias de Shakespeare Othello y Romeo and Juliet, en donde la pura y sacrificada hija Luisa Miller es obligada a separarse de su enamorado Rodolfo por el padre aristócrata de éste, Walter, y su acosador sexual Wurm (en alemán, gusano), un remedo del Iago que logra convencer al moro Othello de un falso adulterio de Desdémona.





Plácido Domingo y los intérpretes de la ópera de Verdi 'Luisa Miller' (Especial)



Por cierto que la soprano búlgara interpretará a Desdémona en la ópera también de Verdi Otello en la próxima temporada de la MetOpera 2018-2019, que será también el debut en ese escenario del director venezolano Gustavo Dudamel; además interpretará a Iolanta de la obra homónima de Tchaikovski.

Yoncheva volvió no sólo por tercera vez a una ópera este año en el escenario neoyorquino, sino que las tres producciones en las que participó (Tosca, La Bohèmey Luisa Miller) se transmitieron en vivo a más de 2 mil teatros de 70 países, incluyendo México, cuyo público abarrotó el Auditorio Nacional y las salas del Centro Cultural Universitario de la UNAM donde se presentaron en cada ocasión. En la temporada actual Yoncheva cantó en 18 funciones solamente de Tosca, que pudo verse en México.

Justo en el intermedio, cuando Roth Constanzo la entrevistó, la soprano se despidió con un saludo a su familia en Bulgaria y a “todos sus amigos en México”, por lo que no sería raro que ya estuviera preparando una visita al país, como recientemente han hecho sus colegas Sondra Radvanovsy, JoyceDiDonato, Deborah Voigt, Diana Damrau y, particularmente, Elīna Garanča.

De hecho, en la explanada del Auditorio Nacional también se repartieron volantes para anunciar un recital el 2 de mayo de la joven soprano estadunidense, Nadine Sierra, una estrella en ascenso en el escenario de la MetOpera. La cantante cantará con la Orquesta Sinfónica de Minería, bajo la batuta de Carlos Miguel Prieto, en la sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario de la UNAM.

Resulta curioso que Yoncheva cantó con Domingo, en los papeles de padre e hija de Luisa Miller, cuando ella fue la ganadora del primer premio del concurso Operalia 2010, creado y patrocinado por la leyenda española.

La temporada Live in HD de la MetOpera llega a su fin con Cendrillon, de Jules Massenet, el próximo 28 de abril, con JoyceDiDonato en el papel estelar, con la mezzo Alice Coote en el papel del príncipe.

