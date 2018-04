Busca la pintura novohispana su lugar en la historia del arte

México

Poner en valor la trascendencia de la pintura novohispana del siglo XVIII, con la finalidad de que tenga un lugar dentro de la historia del arte universal, es el principal objetivo de la exposición Painted en México, 1700-1790: Pinxit Mexici, inaugurada ayer en el Metropolitan Museum of Art de Nueva York, uno de los recintos más importantes del mundo, indicó Cándida Fernández de Calderón, directora de Fomento Cultural Banamex.

En entrevista con MILENIO, dijo que la muestra, que presenta más de 100 obras coloniales, desde la pintura sacra de grandes autores, pasando por alegorías, escenas de la vida cotidiana, paisajes y una importante galería de retratos, es resultado de un proyecto de investigación, expositivo y editorial de largo aliento, el cual busca difundir la pintura producida en el México virreinal.

“Llegar al Metropolitan Museum of Art de Nueva York no es fácil; afortunadamente ya tiene un curador en pintura novohispana, así que esperamos lograr que en el medio académico estadunidense reconozcan la calidad de la pintura novohispana y la tengan en consideración como un actor más de la pintura occidental”.

Indicó que la exhibición, que ahora llega a Nueva York, a su tercera sede, representa un gran paso para revalorar la pintura novohispana: un periodo de gran esplendor artístico donde se desarrollaron nuevas iconografías, en gran medida a que los artistas se agruparon en academias.

En aquella época, los pintores del Virreinato se volvieron más conscientes de la importancia de sus aportaciones, ya que su obra se exportaba hacia Hispanoamérica y Europa, con lo que, algunos de ellos, empezaron a firmar sus obras no solo con sus rúbricas, sino con la expresión en latín Pinxit Mexici (Pintado en México) y otras afines como Fecit Mexici (Hecho en México).

“El siglo XVIII era muy conocido por la segunda generación reconocida como la generación de la maravilla americana, pero realmente se está viendo que es un hilo conductor que viene de grandes del barroco como Villalpando, y que de alguna manera evoluciona, pero con la misma calidad”, precisó la directora de Fomento Banamex.

Dividida en siete núcleos temáticos, Painted in Mexico, 1700-1790: Pinxit Mexici exhibe dentro de su universo algunas obras inéditas o restauradas, facilitadas por colecciones públicas y privadas de México, Estados Unidos, España, Malta y Portugal.

La curaduría de la exposición estuvo a cargo de importantes personalidades como Ilona Katzew, curadora y jefa del Departamento de Arte Latinoamericano de Los Angeles County Museum of Art (Lacma), así como por los curadores invitados, Jaime Cuadriello, de la Universidad Nacional Autónoma de México; Paula Mues Orts, de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH); y Luisa Elena Alcalá, de la Universidad Autónoma de Madrid.

También, dibujos y documentos

Las pinturas de Miguel Cabrera, José de Ibarra, Juan Rodríguez Juárez, Francisco Aguilera, Antonio de Torres, Juan Patricio Morlete Ruiz, Francisco Antonio Vallejo, Nicolás Enríquez y Miguel Jerónimo Zendejas, entre otros, así como dibujos, ediciones originales de libros y otros documentos de la época, enriquecen la exposición.

Organizada por Fomento Cultural Banamex, Los Angeles County Museum of Art y el The Metropolitan Museum of Art, la muestra sorprenderá por su riqueza artística.

Este trabajo se ha materializado a través de distintas exposiciones presentadas tanto en México como en la Real Academia de San Fernando y el Museo del Prado, en Madrid, el Louvre en París, el Lacma en Los Ángeles y, ahora, el Met de Nueva York. A este esfuerzo se suma la primera exposición monográfica en Estados Unidos de Cristóbal de Villalpando, un artista novohispano.

En su exhibición en Ciudad de México, Painted en México, 1700-1790: Pinxit Mexici fue visitada por más de 160 mil personas en el Palacio de Cultura Citibanamex, conocido como Palacio de Iturbide; y por 95 mil personas en el Los Angeles County Museum of Art.

Se espera que esta muestra tenga el mismo éxito en The Metropolitan Museum of Art de Nueva York, donde permanecerá abierta hasta el 22 de julio de 2018.