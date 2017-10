Pintura contemporánea de Perú, al Claustro de Sor Juana

Ciudad de México

Los artistas plásticos peruanos Gam Klutier y Mateo Liébana exponen en la Universidad del Caustro de Sor Juana (UCSJ) como parte del programa Viva Perú 2017. La muestra de su trabajo que podrá ser apreciada en la Celda Contemporánea y el Aula Magna del recinto académico.

La muestra de Gam Klutier está integrada por nueve obras de gran formato en acrílico sobre tela realizadas recientemente; mientras que de Liébana se podrá ver ocho acrílicos sobre tela también de reciente factura. Ambos bajo el título genérico de Arte viva.

El trabajo de ambos se inaugura este martes por la rectora Carmen López-Portillo Romano, quien estará acompañada por los artistas, informó la propia Universidad del Claustro.

Entre las piezas de acrílico sobre tela realizadas recientemente por Klutier destacan: " decay, Radiance of self, Essential irrationalify, New inventory of life forms, Mutations and other dreams (tríptico), Conditioning pf the réflex, Raw matter for evolution, The other side of the sun y The luminosity of black.

Gam Klutier (Delft, Holanda, 1946) estudió en la escuela de Bellas Artes en Breda, Holanda, y desde 1981 vive y trabaja en Lima, Perú.

El artista describe su pintura como un puente figural entre el mundo material y el espiritual. Busca que el espectador ingrese caminando, con paso lento pero seguro, a sus pinturas, donde encuentra su propio cielo.

Para la crítica especializada, todo cuadro de este artista resulta un triunfo del instinto sobre la razón, de la energía y la espontaneidad sobre la racionalidad y el diseño. Ha expuesto en Lucia de la Puente, arte contemporáneo; Centro Cultural Inca Garcilazo y en el Instituto Cultural Peruano Norte Americano.





Liébana es autor de los murales del Hotel Westin de Lima (YouTube)

A su vez, Mateo Liébana exhibirá tres piezas de la serie Memorias barranquinas: A ver el mar, El consejero y La esquina, además de New York New York, Café purgatorio, Donald Trump supervisando construcción del muro, Wofi junkies y ¿Uno más?

Liébana estudió arquitectura en la Universidad Ricardo Palma de Lima. Luego de trabajar como arquitecto por 12 años y desarrollar importantes proyectos en Perú, Nueva York y Londres, decidió dedicarse por entero a la pintura.

Entre los hitos importantes que han contribuido al acelerado posicionamiento de su carrera como artista, destacan las obras murales en el Hotel Westin y el Hotel Belmond Park Plaza, ambos en Lima.

Para Liébana, la pintura es una necesidad, consecuencia de algo que lo desborda inexplicablemente y que siente la necesidad de traspasar a la tela, en un acto casi terapéutico. Ese mismo impulso imprevisible y casi descontrolado es lo que evidencia cada una de sus obras, cargadas de color y llamativas figuras exageradamente grandes.

La figura humana es el núcleo de un trabajo que evoca recuerdos y emociones pasadas, una especie de rescate de aquellos momentos que vuelven a su mente de manera impulsiva e incontrolable.

