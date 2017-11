Expone Pinacoteca "malditos paraísos" de Monsiváis

Monterrey

Parajes sombríos, perros famélicos y ríos contaminados, forman parte del paisaje que Gerardo Monsiváis muestra en la exposición Érase una vez un maldito paraíso, la cual se inaugura este miércoles en la Pinacoteca Nuevo León.

Sin embargo, en esos paisajes se esconde algo más profundo y reflexivo, menciona el artista plástico, nacido en Nueva Rosita, Coahuila, pero que durante algunos años radicó en Monterrey.

La muestra se compone por más de 50 obras, la cual contó con la curaduría de Sara López.

"Cuando me planteo esta obra no era con un discurso panfletario de poner en evidencia el problema urbanístico o ambiental. Me emocionaba ir sólo caminando por ahí y sentir la adrenalina de meterse bajo un puente", comenta Gerardo Monsiváis sobre su obra.

Las piezas se empezaron a realizar entre 2009, siendo un proyecto que culminaría seis años después.

Durante la presentación de las obras estuvieron Elvira Lozano de Todd, presidenta de la Pinacoteca Nuevo León, así como Ricardo Marcos, presidente de Conarte.

La muestra Érase una vez un maldito paraíso se inaugura este miércoles 8 de noviembre, a las 19:30 en la Pinacoteca Nuevo León, ubicada en la cara norte del Colegio Civil.