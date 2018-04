'Pies en la tierra', el libro con el que buscan ayudar a víctimas del 19-S

Ciudad de México

El grupo de periodistas, poetas, narradores y ensayistas que sumaron esfuerzos para recaudar donativos en beneficio de las víctimas del sismo del 19-S en Juchitán, Oaxaca, bajo la iniciativa Pies en la tierra: Crónicas de septiembre, presentará el próximo sábado un libro de crónicas que da voz a algunos de los afectados por el movimiento telúrico.

El proyecto, que reúne a Alberto Chimal, David Miklos, Julia Santibañez y Ana Romero, entre otros, surgió un par de semanas después del sismo del 19-S, según dijo a MILENIO Sergio Huidobro, coeditor del libro junto a Grace Silva. "Estuvimos ayudando en las labores de rescate, haciendo botiquines, tortas, llevando palas. Llegó un momento en el que se terminó esa etapa (...) y quisimos seguir ayudando desde nuestra trinchera, desde nuestra labor", señaló.

TE RECOMENDAMOS: Cuatro libros para lidiar con el estrés por los sismos

Para ello, los escritores que participaron se dieron a la tarea de realizar una crónica sobre alguno de los sitios cimbrados por el sismo, entre ellos Cholula, Chimalpopoca, el multifamiliar Tlalpan o el colegio Enrique Rébsamen.

La escritora Ana Romero se desplazó a Xochimilco. "Busqué a un originario de San Gregorio Atlapulco. Un empleado de una editorial, Óscar Galicia, atendió mi llamado y tuvo la enorme gentileza de recibirme en su casa; el y su familia me recibieron, me contaron y me llevaron (por las zonas afectadas). Fue desgarrador", relató.

Para concretar el proyecto, se realizó una campaña de crowdfunding en la plataforma de Donadora. "Del monto total que se recaudo, únicamente se restaron los costos de producción del libro. Hicimos un tiraje de 500 ejemplares únicos y el resto se donó a comunidades de artesanos de Juchitán y sus inmediaciones", dijo Huidobro.

Tras conseguir una recaudación total de más de 70 mil pesos, la ayuda fue entregada personalmente a los afectados de Juchitán.





El siguiente paso será la presentación del libro, que se llevará a cabo este sábado 21 de abril a las 11:00 horas, en el salón de actos del Centro de Cultura Digital, y que contará con una lectura dramatizada a cargo de los actores Adriana Paz y Tenoch Huerta.

Los ejemplares estarán puestos a la venta con un costo de 200 pesos. El monto que se recaude con la venta de los libros servirá para una segunda donación para los afectados por el sismo.









>>Memorial del 19-S

Como "ridículo y absurdo" calificó Ana Romero al memorial que el el Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), pretende construir para conmemorar a las víctimas del sismo del 19-S.

"Me parece la cosa más inútil, un gasto innecesario. Me lleva inmediatamente a pensar en corrupción de algún tipo, porque no puedo pensar en otra cosa", dijo la escritora sobre el memorial que se prevé edificar en el predio de Álvaro Obregón 286, y cuyo costo será de 14 millones de pesos, más otros 46 millones para la expropiación del predio.

TE RECOMENDAMOS: Piden reconstrucción, no memorial de 60 mdp para víctimas de 19-S

"No sé de qué le pueda servir un memorial a nadie. Muy a menudo paso por el multifamiliar, la gente está durmiendo en las calles, debajo de lonas, y se van a gastar ese dineral. Es ridículo, absurdo", agregó.

Huidobro coincidió al señalar que se trata de "una barbaridad, un despropósito".





>>Pies en la tierra

Autores que integran el proyecto:



Roberto Abad

Luis Manuel Amador

Maria Antonieta Barragán

Saraí Campech

Alberto Chimal

Maia Fernández Miret

Edson Lechuga

Jaime Mesa

David Miklos

Laura Emilia Pacheco

Juan Carlos Quezadas

Ana Romero

Julia Santibáñez

Karen Villeda



Coordinador del proyecto: Sergio Huidobro

Coordinación editorial: Graciela S. Silva

Diseño: Raquel Sánchez Jiménez









ehh