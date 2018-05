Philip Glass rinde homenaje a la cultura de México

México

A sus 81 años luce espléndido, feliz de estar en México para seguir cumpliendo 80 años, pues la celebración por sus ocho décadas arrancó a principios del 2017 y ha continuado por varios países. Ahora nos toca homenajearlo con tres conciertos en el Palacio de Bellas Artes.

En conferencia de prensa celebrada ayer en la Sala Adamo Boari, y entre el zumbido de las cámaras fotográficas que guardaban la imagen del músico, Philip Glass explicó que la música que se va a tocar “refleja, con mucho, mi interés por la cultura de México y mi interacción con ella”.

Glass se presentará en dos conciertos con la Orquesta Sinfónica Nacional (OSN) hoy y el domingo, en los que participarán dos músicos huicholes como invitados y su viejo colaborador Michael Riesman como director. En el otro concierto, mañana, denominado De estreno a los 80, su obra será interpretada por varios músicos mexicanos.

DE ÁFRICA A NUESTRO PAÍS

El autor de obras célebres como Einstein on the Beach, Koyaanisqatsi y Music in Twelve Parts 1 & 2, recordó que su interés por otras culturas empezó “cuando tenía unos 20 años y me involucré con la música de África y Australia. No quise imponerme límites a mí mismo y tenía interés por la música de diferentes lugares. Lo curioso es que el lugar que está más cercano a mí, ha sido el más reciente: México. Me hubiera ahorrado muchos problemas si no hubiera viajado tan lejos, en lugar de hacerlo aquí cerca”, dijo entre risas recordando sus viajes frecuentes a India y otros países.

El compositor mencionó que en los últimos 25 años ha venido a tocar su música, “pero también he aprendido sobre la cultura de México. Este programa refleja dicho interés, como la Sinfonía tolteca. Hay música que no cae en esa categoría, pero será tocada por músicos mexicanos. Tenemos un magnífico cuarteto de cuerdas (el Cuarteto Latinoamericano) y una cantante maravillosa (Olivia Gorra)”.

Entre sus colaboraciones más recientes, el compositor ha participado con los músicos wixáricas Daniel Medina de la Rosa y Erasmo Medina Medina, que estarán en los conciertos con la OSN. Además de grabar juntos un disco, se presentaron en un par de conciertos íntimos el año pasado en la Universidad del Claustro de Sor Juana. “Desde hace siete años he venido trabajando con ellos, sin un plan en particular sobre lo que haríamos. Solo queríamos hacer música juntos”, afirmó.

Glass aseguró que llegar con esta música al Palacio de Bellas Artes es parte de un largo plan, pues a varios de los involucrados los conoció hace muchos años. “Reunir a toda esta gente en un lugar con tanta historia me hace pensar que yo soy el menos importante. De alguna forma puedo decir que estos conciertos no se podrían haber hecho hasta que no hubieran confluido muchas cosas”.

Glass considera a estos conciertos como “un homenaje, una ofrenda a la historia y la cultura de México. Estoy seguro de que Michael Riesman comparte la idea de que la cultura de México es muy importante. No nos sentimos como el gran hermano del Norte; después de todo, somos vecinos”.

Orly Beigel, impulsora del homenaje que comenzó a gestarse hace dos años, mencionó que “este evento de corazón incluye música que no se ha tocado en México. Gracias, Philip, por tu arte, por tu música, por haber venido durante 25 años y por amar a México de la manera que lo haces”.

DOS PROGRAMAS Y UN ESTRENO

Los conciertos con la OSN se llevarán a cabo el viernes 11 de mayo a las 20 horas y el domingo 13 a las 12:15, en el Palacio de Bellas Artes. El programa incluirá Days and Nights in Rocinha, Híkuri, El cacto sagrado y el estreno en México de Sinfonía número 7 Tolteca. Participarán el Coro de Madrigalistas, Solistas Ensamble y los músicos wixárikas Daniel Medina de la Rosa y Erasmo Medina Medina.

En el concierto del 12 de mayo a las 20 horas, participará Glass al piano, acompañado por un elenco que incluye al Cuarteto Latinoamericano, la soprano Olivia Gorra, el pianista James Demster, el actor Diego Luna (en la lectura del poema Wichita Vortex Sutra), Leonardo Heiblum en la tabla y Jacobo Lieberman en las percusiones.

El programa estará conformada por las piezas de Glass: Metamorphosis Two, Metamorphosis Three, Metamorphosis Four, Etude núm. 2, Cuarteto para cuerdas núm. 5, Songs from Liquid Days: Changing Opinion, Freezing, Liquid Days y Open The Kingdom, Wichita Vortex Sutra y Etude núm. 10.