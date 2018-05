Pendientes del teatro para CdMx /II

México

Por la entrega anterior un colega me preguntaba sobre mi afirmación de que Miguel Ángel Mancera hizo oídos sordos a las propuestas de la comunidad artística. El ejemplo con el que le di contestación fue el del Teatro de las Vizcaínas, cuya estructura sirvió para albergar la megamaqueta de la ciudad en lugar de devolverle al recinto su función original. Las voces de personalidades de la cultura importaron tres pepinos a Mancera, ya encarrerado con su caro capricho. En lo que debiera ser su descargo, declaró al Teatro Blanquita en 2016 Patrimonio Cultural Urbano de CdMx y se anunció con bombo y platillo su compra y recuperación. Evidentemente esto fue empujado por el secretario de Cultura, Eduardo Vázquez, y el titular del Sistema de Teatros, Ángel Ancona. Ante la ausencia de noticias (y el rumor de que la dueña enloqueció aumentando el precio), suponemos que 2018, con el relevo de gobierno en la capital, no será el año en el que el Blanquita reviva sus glorias pasadas.

Por ello y muchas cosas más, estos artículos le hablan a los candidatos a encabezar la ciudad porque los pendientes son muchos. Hace seis años proponíamos a Mancera: “¿Sabía usted que en Iztapalapa, si incluimos Tláhuac, Iztacalco, Chalco, Texcoco y Neza, existen 4.5 millones de personas que no cuentan con servicios culturales? Es la población de todo el Uruguay. ¿Se da cuenta? Salvo el Faro de Oriente y algún foro más, esa zona de la ciudad no tiene infraestructura cultural. Es también urgente que los teatros del IMSS (institución que hace años no sabe qué hacer con ellos) pasen a manos de la Secretaría de Cultura del gobierno capitalino, así como al Conaculta y a los institutos, consejos o secretarías de Cultura de los estados. Le solicitamos la recuperación de auditorios, teatros y bodegas abandonados para convertirlos en espacios escénicos que, administrados por grupos artísticos con un proyecto, cumplan una tarea social, no generen más burocracia y pongan los medios de producción en manos de los artistas”.

El delicado equilibrio entre gasto, burocracia, infraestructura, demanda de la comunidad artística y, lo más importante, la atención de los derechos culturales de la sociedad, no han de lograrse en tanto no exista una política clara y robusta de inclusión de las industrias y emprendimientos culturales autogestivos en la vida de la CdMx. Esta inclusión debe estar acompañada de leyes que los protejan y de presupuestos que los estimulen. Su proliferación será el mejor “negocio” posible pues, a pesar de tener hoy todo en contra, realizan el porcentaje mayor de los bienes culturales de la capital. Continuará…