El Penacho de Moctezuma: ¿por qué no vuelve a México?

El legendario Penacho de Moctezuma regresó al antiguo Museo Etnológico de Viena, hoy conocido como Weltmuseum (Museo del Mundo), durante su inauguración.

Después de tres años sin poder ser admirado, el tocado de oro y plumas de quetzal que habría pertenecido al último emperador azteca acaparó la atención de los visitantes.

Expertos austriacos han concluido que la frágil pieza no puede ser trasladada, al menos hasta que exista una tecnología que evite el impacto de la más mínima vibración durante el viaje.

En 2014 volvió a ser expuesto tras una profunda restauración, pero poco después las obras de renovación del Weltmuseum volvieron a ocultarlo al público.



El Penacho de Moctezuma preside la sala dedicada a Mesoamérica, donde se ofrece un recorrido por la cultura precolombina, la conquista española y la independencia. Es un tocado compuesto por plumas verdes de quetzal, rojas del pájaro espátula y otras de color café, turquesas y azules claras de aves no identificadas, con una dimensión de 178 por 130 centímetros.

Según la leyenda, el Penacho era propiedad de Moctezuma II Xocoyotzin, emperador azteca cuando Hernán Cortés llegó a México en 1519. Persisten las dudas sobre su verdadero origen, sobre si era utilizado en rituales religiosos, si perteneció al último emperador azteca y si éste se lo regaló a Cortés.



Los que se sabe con certeza es que la pieza apareció a finales del siglo XVI en la colección personal del archiduque Fernando de Tirol y ha permanecido en Austria desde entonces.

