Razones para ver estas ocho brillantes películas en 2018

l calendario de estrenos nos depara un 2018 prometedor. Ya montados en la temporada de premios, algunas de estas películas han empezado a resonar con fuerza, pero su trayectoria empezó varios meses atrás y han venido coleccionando la aceptación y el asombro de numerosos espectadores.

Comenzando por la infalible de este año, The Shape of Water —que, al igual que Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, es de Fox Searchlight, recientemente comprada por Disney— desfilarán ante nuestros ojos obras maestras del absurdo, cintas con el humor negro más refinado que hemos visto en algún tiempo, entrañables historias de amor y relatos desoladores, pero necesarios.

The Shape of Water

Guillermo del Toro

Inspirado en los años 60, Del Toro nos sumerge en un universo digno de su fascinante imaginación. Mezclando elementos del cine de género y comercial —una cualidad que ha convertido en su sello personal—, nos narra un romance de cuento de hadas desde la óptica de personajes al mismo tiempo libres y complejos: su princesa es una solitaria mujer de limpieza y su príncipe, un monstruo submarino.

Realizada con una meticulosidad brutal, la cinta nos invita a encontrarle detalles ocultos, nos da el privilegio de conocer a uno de sus monstruos a través de varios personajes que, cada vez, lo resignifican. Donde a unos les inspira belleza, grandeza o sensualidad, a otros les provoca desagrado o insignificancia. Por eso, Del Toro encarna hoy la mente imaginativa que nuestros ojos no pueden dejar pasar.





Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Martin McDonagh

El 2017 nos regaló este guión contundente, coloreado de furia y humor negro. Tiene un exquisito equilibrio entre la tragedia, la venganza y la comedia, en buena medida gracias a un inmejorable elenco y a actuaciones soberbias, intensas.

Sus personajes son viscerales y se enfrentan a complejas contradicciones: Cuenta la historia de una madre en luto en un mundo lleno de ignorantes, machistas, racistas y violentos, cuyo único motor es hacer justicia para enfrentar el olvido y la ineptitud de sus gobernantes. Una historia que resalta por esperanzadora en un momento abismal y ante la sociedad desigual que padecemos.









Call me by your name

Luca Guadagnino

Guadagnino nos hace vivir el auténtico “amor de verano, mi primer amor” —sí, como la canción— y todo el viaje de emociones que involucra.

Es un amor contundente, fuerte, pero con la dolencia que provoca saberlo fugaz y el vacío que dejará. Un amor que florece, libera y permanece toda la vida.

La pasión que retrata nos penetra por todos los sentidos, como aquella escena del durazno, metáfora de la pasión por ese primer amor. Aquí todos detalles importan: las miradas, las palabras, los gestos y la química: uno se enamora a primera vista de la química que transpiran Armie Hammer y Timothée Chalamet. El de Guadagnino es un guión que nos permite construir y deconstruir el amor. Así transforma una experiencia personal en una colectiva.







Lady Bird

Greta Gerwig

Cualquiera podría pensar que la primera película de Greta no tiene una premisa memorable: una rebelde chica adolescente enfrenta su primera decepción amorosa, quiere huir de su lugar, todo el tiempo se enfrenta con sus padres, ve y vive la crisis en todo lo que la rodea, cuestiona la religión, añora y grita libertad y, por supuesto, se enfrenta al despertar sexual.

Pero esta película es una invitación nadar en ese mar de hormonas, cambios y dudas. La historia tiene un toque semiautobiográfica (ese viaje a la madurez que Greta también vivió), con el que se aventura a abrirnos un poco de su vida de manera sincera, sarcástica, emotiva.







La libertad del diablo

Everardo González

Éste es un documental necesario. Está plagado de violencia que parte de las miradas. Es una violencia sin rostros o —mejor dicho— con rostros homogeneizados.

Una cinta capaz de dejar impresiones profundas, que da palabra por igual a víctimas y victimarios de la violencia que arrasa nuestro país.

González nos entrega miradas desgarradoras que pertenecen a personajes con máscaras de tela que cubren sus rostros, de modo que todos tienen la misma apariencia. No hay distinción —al menos visual— entre agraviados y mercenarios, efecto que nos permite verlos como atados a una sociedad inundada de corrupción, impunidad, violencia; ese escenario tan aterrador que tanto miedo nos despierta.





The Florida Project

Sean Baker

A pesar de vivir marginados o de estar desamparados en el olvido, tenemos que encontrar belleza, aprender a convivir al mismo tiempo con lo devastador y lo alegre. Esa es la paradoja que nos relata Baker en esta historia entrañable de colores pastel, risas infantiles y actuaciones íntimas.

Arriesgada, independiente y llena de humanidad, es una cinta sobre aquellos que el sueño americano olvidó.

Para entender un poco:

Cuando Walt Disney planeó la creación del Disney World en Florida, recurrió a empresas para adquirir terrenos baratos. Pero en las cercanías ahora hay puros sobrevivientes, niños que viven y juegan en los márgenes de ese mundo fantástico pero inalcanzable que no les pertenece.





The Disaster Artist

James Franco

Éste es el esfuerzo de dirección más grande que ha hecho Franco hasta el momento. Detrás de el humor inevitable está una lección sobre lo importante que es nunca para de soñar.

Con gran amor al cine, James Franco nos adentra en el proceso de creación de la mejor-peor película de la historia del séptimo arte, realizada en 2003: The Room, dirigida por Tommy Wiseau. Se trata de una película mal hecha en todos los sentido, un desastre —como lo sugiere el título—, concebida como un drama, pero recibida como una comedia absurda, ridícula, que, no obstante, ha logrado éxitos rotundos. Quince añois después de su estreno, The Room superó sus expectativas —las de todos, en realidad— y que se ha convertido en película de culto y, en poco tiempo, ha dejado su huella gracias a que encontró la belleza en lo bizarro.





Una mujer fantástica

Sebastián Lelio

Una historia que se nos muestra desde los ojos de una mujer transexual que busca, ante todo y con mucha valentía, sentirse orgullosa de ser quien es. Lelio nos hace seguirla en su vaivén de emociones para descubrir qué tan capaz es de superarlo todo con dignidad.

Llena de feminidad ante un sociedad completamente atada a convenciones, ésta es una historia que nos invita a seguir viviendo, bailando, luchando.













