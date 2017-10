Teatro Nazas será sede del 'Exhibition on Screen'

Torreón, Coahuila

Con dos funciones programadas a las 10:00 y 17:00 horas, el Teatro Nazas como sede del proyecto 'Exhibition on Screen' presentará la película “Yo, Claude Monet”, el próximo miércoles 25 de octubre con entrada libre.



'Exhibition on Screen', es el proyecto creador líder en llevar las más trascendentales exposiciones de arte desde algunas de las galerías a escala mundial, como The National Gallery, London, a pantallas en todo el mundo, entrelazando biografías de artistas y escenas inéditas desde los recintos culturales.



“Yo, Claude Monet” es una película del director Phil Grabsky, quien le da una nueva y fresca apariencia a uno de los pintores favoritos en el mundo.



Basada en más de 2 mil 500 cartas y narrada por Henry Goodman, revela una nueva visión del hombre que no sólo pintó el cuadro que dio a luz al impresionismo, sino que quizá fue el pintor más influyente y exitoso del siglo XIX y principios del XX.



La vida de Monet es un relato apasionante sobre el hombre, que detrás de sus lienzos deslumbrados por el sol, sufría de sentimientos de depresión, soledad e incluso suicidio, mismos que son mitigados por su amor a la pintura y a la jardinería.



El Instituto Municipal de Cultura y Educación en colaboración con Pilgrim´s de México, ofrecen esta serie de películas Exhibition on Screen al público en general, dirigidas a estudiantes de preparatoria, universitarios de carreras de humanidades.





RRR