Paul Auster, entre los finalistas del premio Man Booker

La novela 4 3 2 1, del escritor neoyorquino Paul Auster, recientemente publicada en español, figura entre las seis finalistas al prestigioso premio literario Man Booker, dotado con 65 mil dólares.

La trama de 4 3 2 1, indaga las posibilidades de vida de Archibald Isaac Ferguson, nacido el 3 de marzo de 1937 en Nueva Jersey. A partir de su llegada al mundo, Auster traza las cuatro posibles vidas, paralelas y diferentes, que podría vivir el personaje. La suerte de las familias es distinta, los amores, amistades y pasiones intelectuales son contrastantes, pero la narración en constante movimiento es elaborada y envolvente. Las cuatro posibles vidas de Archibald en plena mitad del siglo XX.

No obstante, la favorita para obtener el galardón es la novela Lincoln in the Bardo, del también estadunidense George Saunders. Una potente ficción sobre la muerte de Willie Lincoln, hijo de Abraham Lincoln. La novela transcurre en una noche en el cementerio, mientras el padre despide al hijo. La guerra de secesión está a punto de iniciar y los dos personajes reviven los acontecimientos históricos del momento en una narración cortal.

Otra finalista es History of the Wolves, de Emily Fridlund, la historia de Linda, una niña de 14 años que vive en una comunidad solitaria y aislada del medio-oeste estadunidense. En su intento por salir de su soledad, la adolescente se involucra con otra familia recién llegada, pero el resultado tiene consecuencias devastadoras.





La favorita Lincoln in the Bardo y otra finalista History of Wolves (Especial)

Exit West, de Mohsin Hamid, es otra finalista. Una historia de amor juvenil ubicada en medio de una ciudad en guerra y habitada por refugiados. El peligro se acrecienta, los bombardeos continúan y la pareja se verá obligada a huir a buscar su lugar en el mundo

La novela Elmet, de FionaMozley es la quinta finalista. Una indagación lírica en la violencia contemporánea de la sociedad inglesa a través de la vida de una familia constituida solo por el padre y el hijo.

Finalmente está otra novela inglesa titulada Autumn, de Ali Smith, una reflexión sobre las relaciones personales y la vida británica en medio de un país fragmentado y cuestionado.

“Los seis libros son notables y en su mayoría desafiantes”, dijo la crítica literaria y miembro del jurado Lila Azam Zanganeh.

“Realmente intentan empujar hacia los límites lo que implica ser una novela y lo que la novela dice sobre el mundo tal y como éste es hoy”.

El ganador del Man Booker se dará a conocer el próximo 17 de octubre.





Las otras finalistas (Especial)





