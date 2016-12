Creció el Inventario de Patrimonio Cultural

Guadalajara

El Inventario del Patrimonio Cultural del Estado de Jalisco que se publicó el 12 de noviembre en el Periódico Oficial ya cuenta con una revisión y una actualización, según anunció Julio César Herrera Osuna, director de Patrimonio Artístico e Histórico de la Secretaría de Cultura de Jalisco (SC), quien informó que el listado puede consultarse en el sitio https://patrimoniocultural.jalisco.gob.mx/PatrimonioCultural/index.doc, pero ya actualizado con las actualizaciones mencionadas sólo está en la Dirección de Investigaciones Estéticas de la propia dependencia que tiene su sede en el Patio de Los Ángeles.



"Es importante conocerlo porque todo lo que está ahí listado es lo que nos define como jaliscienses: lo que hemos hecho, lo que comemos y cómo nos expresamos, por ejemplo. Tenerlo nos ha ayUdado a conseguir declaratorias para tradiciones como los Tendidos de Cristos en Villa Hidalgo, así como realizar acciones para su conservación. Este año se logró también el inicio de la declaratoria de la Xapawiyemeta, la celebración que hacen los wixaritari en el Lago de Chapala y la Charrería".



El catálogo publicado y lo que puede encontrarse en el sitio de internet mencionado es un resumen sin actualizaciones de lo que realmente existe en los archivos de la SC.



El inventario se divide en bienes muebles, inmuebles, zonas de protección y patrimonio inmaterial. Respecto al patrimonio inmaterial el documento describe los usos sociales, tradiciones, técnicas y conocimientos.

Como parte de lo que se incrementó, tan sólo de Guadalajara pueden destacarse: la elaboración de buñuelos en El Santuario, la canción "Guadalajara" de Pepe Guízar, Memoria dancística y musical de los sones y jarabes tradicionales de Jalisco: "Son de La Negra", "Jarabe Largo Ranchero", "Son de las Alazanas", "Son de la Costilla", "Jota Tapatía", "Son de la Culebra", "Son de los Machetes", "Son de la Iguana" y "Son de las Copetonas". Canciones acompañadas de mariachi: "Ay Jalisco no te rajes" y "Me he de comer esa tuna". Paseo del Pendón, Leyenda de la Casa de los Perros, y la Leyenda del Palacio de Medrano", entre otros.



Otro aspecto importante según Herrera Osuna es que al tener este listado es más fácil determinar las medidas de protección y salvaguardia del patrimonio, "es básico contar con este inventario ya que de ahí se deriva una ficha técnica de cada elemento que lo conforman. Cualquier declaratoria que se quiera hacer debe partir de esa información básica".

Tradiciones registradas

Jalostotitlán: El Taraceado

Lagos de Moreno: "Danza de la Pluma"

Magdalena: Pan Gachupín

Puerto Vallarta: Fiestas Guadalupanas

San Juan de los Lagos: Las Mojigangas

Tenamaxtlán: Visita y romería de la Virgen de la Natividad de Atengo a Tenamaxtlán

Teocaltiche: Artesanías de madera, en hueso tallado, telares

Villa Corona: Cera escamada, ofrendas de cera

Zapopan: Día del danzante y la práctica de la charrería como manifestación de todo el estado