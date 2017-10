Paté de Fuá, música que cuenta historias de vida

Metepec

Una orquesta, como se ha descrito Paté de Fuá, "que solo pudo suceder en México", se entregó con cariño al público que simpatiza con sus canciones. La banda volvió este año al Festival Quimera, en Metepec, como parte de los eventos programados para la inauguración.

Su música requiere de tango, jazz, tarantela y danzón mezclados e interpretados con la calidez de un grupo de amigos.

Yayo González y Guillermo Perata realizan la composición, el primero es vocal y toca la guitarra, Guillermo la corneta y el bajo, Dan Mazor el saxofón, Luri Molina el contrabajo y bajo eléctrico, Demián Cantilo la batería y Alexis Ruíz el vibráfono y la marimba.

Previo al concierto la banda ofreció un vistazo a su trabajo, donde Yayo González, señaló que la experimentación de las formas musicales se da a partir del pasado "desde el estilo de música que usualmente no es experimental, la nostalgia de Guille y la mía, por Argentina, logran que la melodía y las palabras sean melancólicas, eso de lo que no escapa nadie, aunque sean cosas, romances o lugares que no vivió, la nostalgia se cuela en los aspectos de la vida".

Cada canción propone una historia, los personajes de sus discos parecen ser de otra época, los primeros segundos orientan nuestra imaginación y nos hacen anhelar que nos cuenten sus amores o desencuentros.

Señaló que sus composiciones tienen muy presente el tango, que para él representa una conjunción de poetas, filósofos y directores de música clásica, "eso dio una manifestación popular con mucho sustento intelectual, pero desde el idioma de la calle". Agregó que el conjunto tiene intenciones de volver a lo narrativo, a las anécdotas desde lo figurativo.

El vocal dijo tener la sensación de que solo en México pudo gestarse esta agrupación, que tiene un condimento mexicano, más allá de sus integrantes. "El material ha sido compuesto por dos extranjeros, tiene un perfume porteño, pero algo nos pasó estando aquí, un desprejuicio que nos permitió reunirnos".

Luri cree que la banda es una familia que todos eligieron hace diez años, a lo que agregó Alexis que las personalidades del grupo son muy marcadas y gracias a la predisposición se logra una buena amalgama.

Dan Mazor, dijo, acerca de las composiciones de Guillermo y Yayo "lo que hace grande a estos cabrones es el poder terminar una rola y tener una coherencia en el estilo, lo cual es muy difícil".

MMCF