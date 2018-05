Centro histórico, entre la gentrificación y el abandono

Torreón, Coahuila

Los representantes de la sociedad civil y los comerciantes que han permanecido durante décadas sobre la avenida Morelos, e impulsaron con acciones culturales que los habitantes volvieran a caminar por las calles, necesitan el apoyo del gobierno municipal.

Rosario Pedraza, representante de la asociación Moorelear, explicó que al tiempo en que se retomó la calle y se instalaron elevados edificios y bares en torno a la Plaza Mayor, se elevó la plusvalía y se gentrificó la zona, lo que ha expulsado a personas que impulsan proyectos culturales como el taller de gráfica El Chanate, que dirige el artista plástico Norberto Treviño.

Es por ello que explicó que los gobiernos locales deberían impulsar la búsqueda de los dueños de los negocios que durante años han permanecido cerrados y que dan un aspecto de abandono en el sector, para hacer una intervención y que las iniciativas culturales encuentren cabida en el centro histórico.

“Nosotros como ciudadanos a través de Moorelear hacemos un esfuerzo, pero si se vincula el gobierno para ayudar a los propietarios sería lo ideal. Tenemos más o menos un padrón pero ellos no están incluidos, por eso necesitamos la ayuda de la Cámara de la Propiedad Urbana, de Catastro para localizarlos”.

Se mencionó que el Consejo Consultivo Municipal, no ha agregado a los locatarios que impulsan Moorelear, ni a los artistas que se han sumado a la iniciativa.



Dijo que se ha considerado como necesaria la reactivación o rescate de la primera Casa de la Cultura de Torreón, que está en Ildefonso Fuentes y Treviño.

En cuanto al Paseo Morelos, aseguró que los comerciantes aprecian el área peatonal, pero se debe reforzar con atractivos como puntos de reunión, porque en los extremos se ubica la Plaza de Armas y la Alameda Zaragoza y en medio la Plaza Mayor.

“Moorelear está encauzado al turismo cultural porque creemos que todo tiene que reactivarse a través de la cultura, si se le acompaña de la parte económica, que en este caso son los subsidios, incentivos de los propietarios, que están ahogados en deudas, sería una buena mancuerna”.

“Si no nos dan jugada o si el gobierno municipal no es incluyente difícilmente podremos hacer algo en las reuniones que tienen. Esto se pudiera plantear en el comité o en el Consejo Consultivo Municipal del Paseo Morelos para someterlo a votación, hacer comisiones y generar una incidencia, pero no se puede”.

Por si fuera poco, dijo que se ha buscado apoyo con los regidores que integran la Comisión de Cultura, sin que sean integrados, pues aunque se les dice que se aprecia el esfuerzo ciudadano, no se obtienen resultados.

“Moreleando dejó hace dos años de funcionar, pero nosotros no quisimos que se perdiera el espacio público y lo iniciamos pero a través de un turismo cultural, que es la industria sin chimenea que genera mayor ingresos a nuestro país”.

Agregó que Torreón tiene todas las oportunidades, los nichos de mercado, pero falta voluntad para atender al talento local y sea exhibida la artesanía para su venta.