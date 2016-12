Recuperan partituras para guitarra séptima mexicana

Ciudad de México

Promotor del rescate de la guitarra séptima mexicana, instrumento sumamente popular a mediados del siglo XIX que luego cayó en desuso, Jorge Martín Valencia también es un ávido coleccionista. Además de ubicar instrumentos de época, colecciona documentos que contribuyen a resaltar su importancia y dar vida a la música de aquellos años.

Entre los documentos que el director del Conjunto Típico Revoluciones ha recuperado figuran partituras históricas localizadas en diversas fuentes. Su propósito: enriquecer el repertorio de obras para este instrumento y ponerlas al alcance de músicos, investigadores y público en general.

Su labor comenzó hace 15 años, cuando inició su investigación sobre la guitarra séptima mexicana. Revisó diversas fuentes “para dar a la luz este instrumento que estaba empezando a estudiar —dice en entrevista con MILENIO—. Como recibía poca ayuda de investigadores, prácticamente me salí a las calles a ver dónde me podía encontrar no solo instrumentos sino fotografías, partituras y otras evidencias históricas”.



—¿Qué épocas incluye tu colección?

Van de 1830 hasta 1870, que es el periodo al que me he dedicado más porque fue el más fecundo de la guitarra séptima mexicana, aunque también compartía mucho con el quehacer pianístico. Tengo álbumes enteros de esos años y partituras sueltas. Uno de mis propósitos es digitalizar este material y ponerlo al alcance del público, a cualquier persona interesada en este tema a través de un archivo en línea.



—¿Qué autores incluye la colección?

Tenemos a los grandes compositores y algunos no muy conocidos de aquella época, principalmente de la Ciudad de México, como José María Bustamante, Ignacio Ocadiz, Felipe Larios, Melesio Morales, Tomás León, Miguel Planas y Vicente Blanco. También hay obras de algunos visitantes que se dieron una vuelta por México en la década de los cuarenta del siglo XIX, como Vincent Wallace, Franz Coenen, Henri Herz y un listado tremendo de otros compositores.



—¿Qué géneros abordaban?

Abordaron, principalmente, lo que llamamos música de salón, como contradanzas, habaneras, polkas, varsovianas, chotises y otros géneros. Algunos compositores elaboraban música para concierto, obras para escuchar, más complejas, para complacer a un público oyente más que para una ocasión festiva o de tertulia.



—¿Qué piezas son las más conocidas?

Por ejemplo, “Guarda esta flor”, una canción muy famosa de Melesio Morales, y otras obras que han sido rescatadas actualmente, como las de la colección de cantos populares de Francisco Pichardo, con música para voz, piano o guitarra séptima, publicada en 1905. Varias de estas obras siguen vigentes, como “Las estrellas”, mejor conocida como “Pregúntale a las estrellas”. También incluye algunas rondas infantiles, que a algunos todavía nos tocó cantar o jugar en la escuela muy de niños, como “Doña Blanca” y “San Serafín”.



—¿Qué otro material destacarías?

A mediados del siglo XIX se editó el libro de partituras No me olvides, una colección de obras de principios de ese siglo, y que es el primer cancionero mexicano. Se imprimió en 1844 por Manuel Murguía, que incluye no solo a los compositores más importantes de la época, como Jesús Valadés o Ignacio Ocádiz, sin también canciones populares de aquella época, que de alguna forma cimentan la canción mexicana, género de mucho valor cultural.



—¿Cuál será la función de esta colección una vez digitalizada?

Muchas de estas obras están en archivos reservados, prácticamente blindados por la excesiva burocracia o en poder de musicólogos. Se trata de archivos reservados que deberían ser públicos. Gracias a la idea de digitalizarlos, los jóvenes y estudiosos podrán tener acceso a estos archivos del siglo XIX que han estado negados durante décadas. Digitalizarlos y ponerlos en línea será una forma de dar acceso a algo que antes era el mundo de lo secreto, el mundo de unos cuantos investigadores. En la plataforma digital cualquiera podría tener este acceso a la partitura y darle nueva vida en algún trabajo de investigación o en un concierto.





ASS