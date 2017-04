Un vulgar despliegue de poder, 25 años después [RESEÑA]

Ciudad de México

En estos días su cumplen 25 años de que la aplastante banda texana Pantera sacara al mercado un álbum determinante en la historia del heavy metal. Me refiero a Vulgar Display of Power, cuya potencia y contundencia no se han diluido con el paso del tiempo.

A continuación, una reseña de este trabajo discográfico de altos decibeles y no apto para oídos sensibles.

A principios de los años 90, justo antes de que el mundo conociera 'Smells Like Teen Spirit', a Nirvana y al movimiento grunge que durante varios años marcó la pauta de la escena alternativa estadunidense en los mercados discográficos del mundo, una banda conformada por cuatro agresivos texanos que tenía una década ejerciendo el oficio de metaleros, sacó al mercado un álbum que influyó de modo determinante la escena de metal en los años siguientes.

La portada del disco —porque hablamos de los años del compact disc— desplegaba a un hombre con larga cabellera justo en el momento de recibir un fuerte puñetazo en el rostro. Un vulgar despliegue de poder, como anunciaba el título del álbum, sólo que éste no consistía en un golpe físico, sino en una andanada de golpes sonoros.





Aquí, la banda siguió la fórmula que descubrió en su álbum anterior, Cowboys from Hell (1990): abrir el álbum con la mejor canción, la más contundente y energética, y dejar que ese impulso lleve al escucha por los escarpados senderos del resto del disco.

En este caso, abren con "Mouth for War", una pieza que habla explícitamente y sin tapujos de la ira y de la liberación de ésta a través de la agresión, se desarrolla en varias secuencias musicales que incluyen un coro más o menos melódico y riffs veloces de la guitarra y la batería con doble bombo que marca un ritmo trepidante.

Como dice el periodista Steve Huey en su reseña del álbum para AllMusic: en este álbum incluso las supuestas baladas, como "This Love" y "Hollow", tienen coros relampagueantes, escandalosos y agresivos. La voz de Anselmo, desde el principio, renuncia al más mínimo intento de cantar y más bien elige hablar con convicción y, la mayor parte del tiempo, gritar con tanta intensidad que uno no se explica cómo no se desgarró la garganta.

En un álbum tan consistente, resulta difícil señalar algunas canciones destacadas. Pero sin duda hay que señalar "Fucking Hostile", un vertiginoso y contestatario panegírico de la hostilidad que incluye uno de los gritos más agresivos de la historia del rock; la ya mencionadas "This Love", un rencoroso canción de amor frustrado por la mentira y la falsedad, y "Hollow", que expresa la melancolía por un amigo que cayó en coma y que pasa del el dolor a la ira en un segundo, y "Be Demons Be Driven", una canción poderosa y hasta cierto punto melódica, que abre con una de los riffs más memorables de la historia del metal.

Pantera estaba formada por Phil Anselmo en la voz, Rex Brown en el bajo, el difunto 'Diamond' Darrell en la guitarra, y su hermano Vinnie Paul en la batería y la producción. Un álbum totalmente recomendable, aunque con la advertencia de que eran los tiempos previos a la corrección política imperante, y de que hay que contar con experiencia en el manejo de materiales de alto octanaje…









