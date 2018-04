Hermoso de Mendoza apoya la reconstrucción

México

En agradecimiento por todo lo que le ha dado México desde que lo acogió hace 18 años, cuando se inició en la llamada fiesta brava, el rejoneador español Pablo Hermoso de Mendoza, junto con el empresario mexicano José Antonio Fernández, donó 4.8 millones de pesos para la restauración de cuatro monumentos históricos de Puebla dañados tras los sismos del 19 de septiembre de 2017.

“Lo estoy haciendo por un país al que debo muchísimo: México me abrió el corazón y sus entrañas, y me acogió como parte de él. Entonces esa gratitud la voy a llevar conmigo de por vida; es un compromiso que tengo, que es pequeño para todo lo que me ha dado, y creo que la ocasión se pinta más que suficiente para una participación y un esfuerzo económico de toda esta temporada, de unas 46 corridas”.

Hermoso de Mendoza, considerado el mejor torero a caballo del mundo, invitó desde su trinchera a la iniciativa privada para que haga aportaciones, ya que por muy chicas que sean pueden sumar mucho. Para asegurarse de que sus recursos se destinarán a la preservación y restauración del patrimonio, él mismo seleccionó los inmuebles: las capillas de San José, de la Concepción y de la Verónica, así como el templo de San Diego de Alcalá.

Ante el gobernador de Puebla, Antonio Gali, y de la secretaria de Cultura federal, María Cristina García Cepeda, el rejoneador firmó el documento donde se oficializó la entrega de estos recursos al Fideicomiso Fuerza México, una iniciativa encabezada por el Consejo Coordinador Empresarial, que garantiza la responsabilidad, transparencia y efectividad en el manejo de los recursos.

“Gracias al fideicomiso que va a canalizar este dinero para que llegue a buen puerto, y gracias en especial a José Antonio Fernández, con quien me puse en contacto por la confianza que le tengo por su honestidad, para que él me marcara el camino, un camino al que no sabía cómo llegar. Yo había tenido una experiencia buena y mala en el tema de las donaciones, por eso le insistí que yo quería mucho que fuera transparente y que los recursos económicos se canalizaran directamente y con la rapidez que se necesita. Hubo un primer evento que todos conocen, esa corrida especial que se hizo en la Plaza México, donde varios compañeros y yo actuamos desinteresadamente, para que el dinero obtenido era para una primera etapa de restauración”, indicó el rejoneador.

Antes de firmar el documento de donación, Alejandra Kuri Castro, directora del Fideicomiso Fuerza México, dijo que la aportación para la reconstrucción del patrimonio cultural en Puebla es de 4 millones 838 mil 850 pesos.

“De esta forma se contribuye a la recuperación de parte de la historia del estado de Puebla y, de alguna manera, a restablecer la economía y la identidad de este lugar”, apuntó Kuri Castro.

Amor y solidaridad

Con estos recursos, la Secretaría de Cultura, a través del INAH, será la encargada de realizar la restauración de los monumentos señalados.

En el acto, García Cepeda agradeció la generosidad de Hermoso de Mendoza para emprender parte de la recuperación del patrimonio, y recordó que a raíz de los sismos son más de 2 mil los inmuebles afectados en 11 estados de México.

“Muchos de ellos tuvieron daños severos, algunos moderados, otros pequeños, pero estamos hablando de que este patrimonio quedará restaurado hasta el segundo semestre de 2020. Es una gran cantidad de inmuebles históricos y artísticos afectados; entonces, Pablo, muchísimas gracias por este ejemplo de amor y de solidaridad que servirá de inspiración para otros donantes, para la restauración de nuestro patrimonio”, precisó García Cepeda.

Diego Prieto, director del INAH, señaló que aún no cuentan con la cifra precisa de inmuebles dañados, los cuales, indicó, deben andar por unos 2 mil 200.

Mientras los funcionarios concluyen su conteo, los monumentos que empezarán a ser atendidos son los cuatro que eligió el rejoneador Hermoso de Mendoza.