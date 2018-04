Retrato de amante de Picasso será subastado en Nueva York

Londres

La obra 'Le Repos' del artista español Pablo Picasso (1881-1973), fue exhibida hoy en la casa de subastas de Sotheby's en Londres, junto con trabajos de otros maestros, antes de ser ofertados al mejor postor el próximo 14 de mayo en Nueva York.

El cuadro, que se subastará junto a obras de artistas como Joan Miró, Kooning, O'Keeffe, Rothko, Basquiat o Lichtenstein, forma parte de una puja dedicada al arte contemporáneo, impresionista y moderno que celebrará la casa de subastas en Estados Unidos.

'Le Repos' muestra el retrato de la que fue considerada "musa de oro" de Picasso, Marie-Thérèse Walter, a quien el artista pintó en 1932, cuando se encontraba en la cúspide de su carrera. En esa pintura, por la que se espera alcanzar un precio de entre los 25 y los 35 millones de dólares, se ve a una modelo en actitud serena, dormida, con la cabeza de perfil y los dedos entrelazados.





Walter se convirtió en la protagonista por excelencia de varios trabajos de Picasso, quien la vio por primera vez en una calle de París cuando ella era una adolescente de 17 años. Entonces, el aclamado pintor malagueño atravesaba momentos tormentosos en su matrimonio con Olga Khokhlova, con la que tuvo a su primer hijo, Paulo, en 1921.

En esa misma puja se pondrán también a la venta obras como "Femme Au Chien", o Tete de femme au chignon", firmadas también por Picasso; la "Femme, Oiseau", de Miró; "Still Life with Head in Landscape", de Roy Liechtenstein; "Untitled VI", de Willem de Kooning, o "Matinee Sur La Seine", de Claude Monet.





