La OFJ se enfila a final de año con problemas internos y sin reglamento oficial

La Orquesta Filarmónica de Jalisco (OFJ) inicia este fin de semana su tercera temporada del año con una velada en la que se une al festejo del 75 aniversario del Seminario de Cultura Mexicana (SCM). A pesar de que integrantes de su propio patronato han manifestado preocupación por dotar de un reglamento oficial a la agrupación, Arturo Gómez Poulat, anunció que no es algo que se vaya a resolver por lo menos en lo que queda de este año. Por otro lado empleados del colectivo enfrentan una queja interpuesta ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) por parte de una de sus ex integrantes María José León.



Los músicos de la OFJ se rigen por dos reglamentos distintos porque se les ha elaborado dos contratos distintos, según su momento de ingreso. La decisión para operar así ha sido interna, es por eso que no existe un reglamento oficial. Según Gómez Poulat, gerente de la OFJ, "el Fideicomiso de la agrupación depende del Ejecutivo estatal, de la Secretaría de Planeacion Administración y Finanzas (Sepaf). Las directrices nos la marca dicha secretaría, en su momento ellos fueron los que nos dieron la pauta de crear una segunda forma de contratación. El nuevo contrato que tienen los integrantes más recientes es bajo la prestación de servicios profesionales y contiene su reglamento. En el caso de los anteriores, están regidos bajo el reglamento interior que tenían en ese entonces y es el que estamos renovando. Así se va a quedar, no vamos a cambiarlo".



A la situación ya mencionada se añade que existe una queja ante la (CEDHJ) interpuesta por la ex atrilista, María José León, flautista venezolana, contra el flautista principal Antonio Dubatovka y el coordinador de Operaciones de la agrupación César Tena en la que la intérprete señala que hubo hostigamiento por parte de Dubatovka y ataques verbales por parte de Tena. Se trata de la queja 5027/2017/VI interpuesta desde el 6 de julio pasado según informó Lydia Ávila Valdez, sexta visitadora de la CEDHJ quien le ha dado seguimiento. La funcionaria dijo que las dos partes ya rindieron sus reportes y que se encuentra en proceso de revisión. Arturo Gómez Poulat, explicó que la queja no es hacia la OFJ, sino hacia Dubatovka y Tena y que la forma en la que ha actuado María José León ha sido "un abuso de confianza", negó que se pudiera dar una situación como la que describió. "Si así hubiera sido no me explico por qué no recurrió a la gerencia para solucionar las cosas. En su momento la ayudamos, y no entiendo lo que pasa. Ya rendimos un informe para contestar la queja contra la CEDHJ. Destacó que María José León comenzó a faltar por motivos de salud. Después decidió renunciar porque decidió ir a estudiar a España. "Nos extrañó muchísimo esta situación, después de renunciar, la maestra nos dice que ella no viaja a España hasta principios de noviembre, que es cuando le entregan su visa. Nos pidió entonces que se le recontratara. No pudimos acceder porque al renunciar buscamos quien la supliera".



La OFJ y los 75 años del SCM



Más allá de los problemas al interior, el Seminario de Cultura Mexicana (SCM) este año celebra 75 años con el Concierto México Sinfónico este fin de semana y en el que la OFJ será dirigida por la batuta titular de Marco Parisotto y se contará con el violonchelista solista Carlos Prieto. El programa incluye la interpretación de las piezas Mariachitlán de Juan Pablo Contreras, Huapango de José Pablo Moncayo, Sensemayá y La noche de los mayas de Silvestre Revueltas y el Concierto para violonchelo Espejos en la arena de Arturo Márquez.



Ignacio Bonilla, director de la corresponsalía de Guadalajara del SCM detalló que Arturo Márquez compuso Espejos en la arena y lo dedicó a Prieto de manera que es muy probable que Márquez también asista a la función aunque no ha ratificado aún su asistencia. "También se espera a los representantes de las corresponsalías de varias ciudades al interior del estado y la presidenta nacional Silvia Molina".



En el resto de la programación destaca las colaboraciones que la OFJ hará con el Ballet de Jalisco y su visita a Morelia en donde acompañará a Daniela Liebman, además de las galas de ópera previstas. Más información en www.ofj.com.mx.



La III Temporada



Jueves 14 y domingo 22 de septiembre. México Sinfónico

Viernes 22, sábado 23 y domingo 24 de septiembre. Romeo y Julieta en colaboración con el Joven Ballet de Jalisco

Jueves 19 de octubre. Impresiones Húngaras

Jueves 26 y domingo 29 de octubre Monumento sinfónico: La sinfonía con órgano de Saint Saëns

Viernes 10 de novimbre. Festival Internacional de Música de Morelia. Marco Parisotto con Daniela Liebman como solista

Jueves 16 y domingo 19, de noviembre. La resurección del Mahler

Todos los jueves del 23 de noviembre al 3 de diciembre. Galas de ópera Tenoríssimo

Viernes 14 y 15 de diciembre. El Cascanueces de Tchaikovsky

