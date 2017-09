Orquesta de UAEM ofrece tributo sinfónico a Kiss

Toluca

Más de mil personas disfrutaron del tributo sinfónico a Kiss en el Teatro Morelos, realizado por la Orquesta Juvenil Sinfónica de la UAEM (OSJUAEM) y el grupo AXSS.

Con lo recaudado se comprarán una parte de los instrumentos de la recién formada banda de marcha de la UAEM.

Luces, el sonido de rock de las guitarras, batería y bajo, se unieron con lo sinfónico de los violines, violonchelos y otros instrumentos musicales, durante la noche de este jueves en la que los seguidores de la banda estadounidense de los 70's se regocijaron con temas como "I was made for loving you".

TE RECOMENDAMOS: Metepec inaugurará su festival en el nuevo Teatro Quimera

A parte de contribuir a una buena causa. "Otro gran beneficio es que a través de estos grupos nuestra orquesta sinfónica universitaria está creando nuevos públicos a través de estos géneros de música rock y música clásica", dijo el rector de la máxima casa de estudios mexiquense, Alfredo Barrera Baca.

Con la recaudación la Fundación UAEMEX adquirirá instrumentos de la banda de marcha de la institución, debido a lo costosos que son, por lo que requieren de poco más de medio millón de pesos para comprar al menos 12.

Por ahora continúan haciendo el recuento de los recursos reunidos y en alrededor de una semana o quince días a más tardar estarán haciendo entrega del equipo para que el grupo pueda realizar sus presentaciones.

LC