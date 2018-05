Orquesta de jazz mexicana fue rechazada en concurso de los EU

León, Gto.

La Pavel Loaria Big Band, conocida por ser la primera orquesta de música jazz infantil y juvenil, creada en el país, se presentó el pasado sábado 28 de abril como parte del programa del Festival de Jazz de León 2018; el concierto fue llevado a cabo en las inmediaciones del Parque Los Cárcamos, en la ciudad de León, Guanajuato.

La banda deseó participar en un concurso en EU pero fue rechazada por ser mexicana.

La agrupación musical está integrada por niños y jóvenes que van desde los 7 a los 21 años de edad, quienes interpretaron durante el concierto piezas célebres de la música jazz como Hallelujah, I Love Her So de Ray Charles, I Ain’t Got Nothin’ but the Blues y I’m Beginning to see

the Light de Duke Ellington, All of me de Gerald Marks y Seymour Simons, entre otras.

Durante la presentación, el director y maestro del ensamble musical, Pavel Loaria, se dedicó a expresar unas palabras entre cada pieza que interpretaban para manifestar al público acerca

de lo que tocaban, anécdotas de la banda y dar a conocer a los integrantes de la agrupación.

Una de esas anécdotas, fue cuando el conjunto buscó presentarse en el Essentially Ellington High School Jazz Band Competition & Festival, un concurso que se lleva a cabo en el Jazz at Lincoln

Center en la ciudad de Nueva York donde solo participan orquestas de jazz infantiles y juveniles de Estados Unidos y Canadá.

Una de las etapas de selección para participar en el concurso es recibir por parte de organizadores del evento piezas del compositor y pianista Duke Ellington, de las cuales la banda debe enviar un video haciendo un montaje interpretativo de estas obras.

Cuando Pavel Loaria Big Band envió sus videos al jurado, el director mencionó que respondieron

lo siguiente: “suena increíble, está maravilloso, pero hay un problema, son mexicanos”, por lo que este año no asistieron al Essentially Ellington.

Por lo tanto, “este año nosotros no vamos al Essentially, porque las reglas de una música que viene de negros, una música que viene de esclavos resulta que solo es para los gringos y los canadienses”, expresó Pavel Loaria.

Sin embargo, la agrupación planea continuar ejerciendo presión para concursar en el Essentially Ellington.

“Seguimos en la pelea para empezar a apretar al Lincoln Center que acepten a los tercermundistas que nos gusta el jazz”, manifestó Pavel Loaria.