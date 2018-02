La Orquesta de Bellas Artes cautiva con música a domicilio

Ciudad de México

Una mano surcada por marcadas venas se mueve al compás de la música como si buscara un piano imaginario para seguir las sutilezas de la Antigua suite polaca, de Andrzej Panufnik. Por ahí se asoma un pie derecho que lleva el ritmo con gracia, sin perder un compás de la Serenata, de Antonin Dvořak. Un cuerpo menudo oscila de un lado a otro, como si de pronto pudiera pararse a bailar al amparo de una de las danza griegas de Nikos Skalkottas.

El asilo para personas de la tercera edad Fundación Matías Romero I.A.P. estuvo de fiesta con la presentación de la Orquesta de Cámara de Bellas Artes (OCBA) en uno de sus conciertos sociales. El ciclo La OCBA contigo continuará el viernes en el Jardín del Adulto Mayor en Chapultepec. Todas las presentaciones serán a las 10:00 horas.

TE RECOMENDAMOS: El histórico Bátiz Campbell deja dirección de la OSEM

El asilo fundado por disposición de Matías Romero, célebre diplomático que trabajó bajo las órdenes de Benito Juárez, Manuel González y Porfirio Díaz, semeja un museo. Fotografías, muebles, cuadros, libros, dos pianos y un órgano serían la envidia de cualquier colección de arte de fines del siglo XIX y principios del XX, pero es el entorno en el que conviven 53 personas de la tercera edad.

La OCBA trasportó al público, que tiene en promedio 85 años de edad, a un ambiente de ensueño. Por ejemplo, Lupita Arizcorreta, uñas y labios rojos, dijo que, a sus 94 años se sentía feliz. "He vivido un día más —dijo con una sonrisa—. Siempre me ha gustado toda la música, hasta la que escuchaban mis hijos. El concierto estuvo precioso, me encantó, sentí mucha felicidad en mi alma".

Con voz susurrante, Celia Mata señaló que la presentación fue "muy interesante. Me recordó cuando estaba en Hollywood —allá viví—, donde había muchas orquestas y coros. Elia Muñoz manifestó que las obras fueron "maravillosas. Sentí tal emoción que tenía ganas de llorar", afirmó con voz entrecortada.

José Luis Castillo, director de la OCBA, señaló que "con estos conciertos simplemente estamos acercando la música a quien no tiene posibilidad de asistir a las salas de concierto. Estas presentaciones hacen justicia al carácter nacional del Instituto Nacional de Bellas Artes".





ASS