Por el camino de la orfandad

México

Hay varias historias en donde el personaje va en busca de su padre, aquí ocurre a la inversa. El protagonista lo conoce —para su desgracia— tan bien que no quiere volver a saber de él. De momento, cuando recuerda las catastróficas escenas que vivió durante su infancia, se siente más cómodo si imagina que su progenitor está muerto. Los padres de quien cuenta este drama en realidad siempre fueron un par de adolescentes y nunca tuvieron la capacidad de madurar en beneficio de sus tres hijos —Luis, Joel (el escritor/narrador) y Sara.

Joel Flores (Zacatecas, 1984) se ocupa de contar la vida de una familia que prefiere ignorar su realidad y no acepta lo que es evidente: juntos se destruyen hasta hacerse polvo, separados funcionan mejor e, incluso, fortalecen los lazos que los unen.

Con la soltura necesaria para ingresar a la narrativa mexicana, Flores presenta su primera novela, como el sobreviviente de un huracán que se llevó todo a su paso y dejó solo estragos. Así es lo que describe sobre las relaciones familiares: un padre militar, severo con sus hijos y su esposa, machista, golpeador, intolerante y, por si fuera poco, generador de un vínculo enfermizo entre él y su hija. Al militar, como le dice el narrador, siempre le estorbó su familia y nunca se sintió mejor que cuando los abandonó y decidió ya no volver a verlos ni enviarles dinero para su manutención. Por su parte, la madre se vuelve a casar y, al poco tiempo, su matrimonio con Jorge también se llena de fisuras y sinsabores. Acaso porque, como bien lo menciona Sara, la madre no sabe vivir si no tiene un hombre a su lado, aunque éste no sepa darle un trato digno.

¿Qué salva al hermano de en medio, el escritor, de seguir los mismos pasos de su padre? La presencia de Paula en su vida; ella es una mujer que logra aportar confianza y seguridad a Joel, quien viene de una estirpe desestructurada —opuesta a la familia de Paula, reside en Tijuana. Aquí se establece un acertado paralelismo: cuando su suegro muere de cáncer, Joel piensa en su padre y si le dolerá lo mismo.

Mario González Suárez ha explorado con maestría la manera en que se fermentan las relaciones familiares al grado de que alteran la conciencia de quienes están inmersos en los conflictos; también Enrique Serna ha contribuido a enriquecer esos adversos escenarios. ¿Qué le hace falta a la novela de Flores? Apostar más por la ironía y dejar a un lado la excesiva solemnidad, centrarse más en los elementos esenciales de la historia; es decir, evitar perderse en detalles que terminan siendo prescindibles y, como lo señala el narrador, no crearse padres postizos y mejor continuar, con pasos firmes, por el camino de la orfandad.