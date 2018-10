Erik Vargas

El quinto concierto de la Orquesta Sinfónica de la UAT trae a la ciudad a una vieja conocida de su estructura, otrora flautista de sus recitales, y quien tomará por una noche la batuta.

En el segundo lustro de este milenio, Iryda Inés Rodríguez Pedraza, siendo estudiante del campus sureño de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, se estrenó como flautista de la orquesta, posición en la que estaría varios años, aunque de la mano del director Juan José Maldonado, comenzaría sus estudios de dirección orquestal, y es invitada como directora en diversas ocasiones.

Durante el último año de licenciatura, a través de la Facultad de Música recibe una beca de movilidad para seguir su perfeccionamiento en Eastern Washington University con el maestro Julián Gómez Giraldo.

En 2015 es aceptada en la Escuela de Música y Danza de la Academia de Bellas Artes en Praga, República Checa, bajo la tutela los maestros Leoš Svárovsky y Tomás Koutník.

En 2016, gana el puesto de Director Asistente de la Orquesta Sinfónica de University of Northern Colorado, concluyendo en Mayo del presente año su Maestría en dirección de orquesta bajo la instrucción del Dr. Russell Guyver, obteniendo un reconocimiento como estudiante meritorio de la cátedra de dirección.

Este viernes fungirá nuevamente como directora orquestadora en el quinto concierto de temporada de la OSUAT.

“Siempre estoy muy feliz de regresar, yo estuve de hecho tocando en la orquesta 7 u 8 años como flautista, y luego después seguí mis estudios de dirección de orquesta y ahora del maestro (Maldonado) tuve la suerte que me volvió a invitar” señaló la joven directora originaria de Mante, durante su visita a la Redacción de MILENIO Tamaulipas, junto a miembros de Proani.

“Es un programa muy comercial, muy entretenido, para todos, hay buena música y un buen solista”, refiere hacia la participación especial de Ricardo Uziel Badillo Romero, quién protagonizará un concierto para trompeta de Alexander Arutiunian.

“El concierto va a ser variado, va a tener muy buen contraste, del periodo clásico, clásico tardío, romántico, con una canción de Rossini “El barbero de Sevilla”, y después de solista Ricardo, un gran amigo con un concierto de un compositor armenio para trompeta.



La segunda parte del concierto va a ser la quinta sinfonía de Beethoven... siempre es bueno escuchar estas obras interpretadas por músicos mexicanos que somos los que estamos aquí”.

Sobre su experiencia en el extranjero, específicamente en University of Northern Colorado donde continúa su posgrado, detalla "En lo personal crecí mucho, personalmente tuve la gran oportunidad que son la asistente de dirección de la orquesta de la universidad, y solo soy (ríe), y no tengo nadie que me moleste más que mi maestro, y trabajar con jóvenes y casi profesionales, me ha empujado cada vez subir y subir mi nivel, y eso es lo que ha pasado hasta este tercer año”.

Este quinto concierto, programado este viernes a las 20:00 horas en el Teatro del Espacio Cultural Metropolitano, es a beneficio de ProAni Grupo de Apoyo, A.C.

“Apoyamos a una increíble causa... cuando me dijeron que era para ustedes (Proani) pues me puse muy feliz, soy amante de animales, así que es mejor”.

“Nosotros nos sentimos muy honrados que la universidad se haya fijado en nuestra asociación, ya que nosotros nos dedicamos a atender animalitos en condición de calle, tenemos un hospitalito y surtimos medicamentos, y buscamos abarcar más, poder ayudar a más animalitos... esperaos que la gente vaya y nos coopere para seguir apoyando” indicó Emma Cantú, de la ONG.





ELGH