México

La gente llama nuevo Polanco a la colonia Granada, quizá porque pretende que el desarrollo inmobiliario que se inició allí hace algunos años goce del prestigio que tiene la colonia contigua. El acelerado ritmo de la construcción en las manzanas que se localizan a lo largo del bulevar Miguel de Cervantes Saavedra se debe a la aprobación, por parte de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno de la Ciudad de México en 2014, del Sistema de Actuación por Cooperación. Se trata de un mecanismo mediante el cual los propietarios de los terrenos aportan recursos a un fideicomiso privado, el cual se compromete a aplicarlos al mejoramiento de la infraestructura vial y al equipamiento urbano. A cambio, el sistema contempla la transferencia del potencial de volumen de edificación, mediante mecanismos como los polígonos de actuación y la relocalización de usos de suelo, lo cual ha permitido la construcción de edificios altos de usos comerciales, habitacionales y culturales.

Aún es pronto para llegar a una valoración conclusiva de las repercusiones que dichos mecanismos tendrán sobre la zona. Existen alrededor de 60 proyectos concluidos, pero han sido aprobados desde 2015 cerca de 80 proyectos más que aún no se han iniciado o se encuentran en proceso de construcción. Las consecuencias económicas, sociales y urbanas del proyecto todavía no se perciben en su totalidad y es imposible calcularlas, debido a que la delegación no ha dado a conocer los estudios que se encargaron para realizar un plan parcial de desarrollo. Las colonias incluidas en el plan no solo son la Granada y su ampliación, sino abarca también a las colonias Irrigación, Anáhuac, Pensil y Verónica Anzures.

No cabe duda de que la zona vive ya una explosión inmobiliaria, igual o superior a cualquier otra de la ciudad, incluidos el Paseo de la Reforma y Santa Fe. En los pocos años que lleva su desarrollo, las áreas comerciales han crecido inusitadamente: las torres de apartamentos han surgido una tras otra y también se han inaugurado dos museos, un teatro y el acuario. Las vialidades de acceso ya está saturadas y el transporte público es insuficiente, lo cual no augura un buen futuro para el plan. Veremos qué solución le dará la delegación Miguel Hidalgo al tráfico que generará esta zona en los próximos años.

Tampoco hay claridad en cuanto a las áreas verdes y espacios públicos que deberán existir en el proyecto, y que son los beneficios más concretos que el sistema de actuación y su fideicomiso deben dar a la población. Sin ello, no existe justificación social de un proyecto privado de esta naturaleza, el cual se sirve del espacio público para alcanzar sus objetivos, sin aportar nada a cambio.