Norman Manea gana el Premio FIL de Literatura 2016

Guadalajara

El escritor rumano Norman Manea ganó el Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances, porque "es autor de una obra inmensa que no puede definirse por los géneros literarios tradicionales", consideró el jurado que lo eligió por unanimidad.

Por primera vez, el Premio FIL se entrega a un escritor en lengua rumana. "Frente a las catástrofes de la historia y a los exilios a los que estamos sometidos, Manea pregunta con agudeza e ironía cómo podemos definirnos en un mundo de espejos cambiantes", dice el acta del jurado.

Las obras de Manea han sido traducidas a más de 30 idiomas, entre las que destacan El regreso del húligan (2003), Felicidad obligatoria (1999), El sobre negro (1986), La quinta imposibilidad (2012),Payasos: el dictador y el artista (1997), entre otros.

Nacido en Bucovina, Rumanía, en 1936, su obra literaria ha estado marcada por sus primeros años en campos de concentración, su vida bajo la dictadura comunista y el exilio, si bien el narrador está convencido de que no se trata de un hecho extraordinario ni siquiera para su propia vida, son situaciones que han marcado a la humanidad, aseguró en un enlace telefónico.

"El sufrimiento es una experiencia humana, no es algo individual o que se pudiera considerar como único. En este caso, la cuestión del sufrimiento y el dolor han sido y serán siempre parte de la historia del mundo y de la historia del hombre: el sufrimiento profundo e ilimitado; en mi caso, como en el de otras personas, han sido exiliados, deportados y muchos de ellos, en ocasiones, han tenido que regresar a sus países sintiendo en carne propia esta situación de haber sido extraídos de su origen y, por ende, el sufrimiento: el sufrimiento no es único, no es particular a mi caso ni al de cualquier persona como individuo o como sociedad".



Con el apoyo de una traductora, el escritor destacó que el problema radica en que la sociedad es centrífuga, el mundo ha perdido su centro y lo que está tratando de buscar cada persona es la paz, la esperanza, el anhelo, el goce, el disfrute.

"Mi vida y mi trabajo acentúan estas situaciones del siglo pasado y del siglo presente, en el cual, una vez más, vemos esta situación de sufrimiento, pero que a la vez está marcada por la vitalidad, tenacidad y resiliencia".



EL Premio FIL de Literatura se entrega en reconocimiento al conjunto de una obra de creación en cualquier género literario. "El personaje central de toda su obra es el judío errante encarnado en múltiples personalidades y épocas. La vieja Europa y el Nuevo Mundo se entrelazan en la obra de Manea para servir de escenario a sus peregrinaciones con un acusado sentido del humor muchas veces negro", destacó el jurado.

ELegido entre 54 candidaturas de 23 países, el escritor rumano recibirá el premio —que consta de 150 mil dólares esatdunidenses— el próximo 26 de noviembre en la edición 30 de la Feria del Libro de Guadalajara.

ASS