Nombran a Graue miembro de la Academia de Medicina de Francia

El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue, fue nombrado miembro asociado extranjero de la Academia Nacional de Medicina de Francia

En un comunicado, la UNAM explicó que el nombramiento de Graue es "por su destacada trayectoria en el área de cirugía oftalmológica, su liderazgo en salud, y la promoción de la excelencia en medicina, gracias a la cooperación de expertos mexicanos y franceses en nutrición, obesidad, diabetes, y salud mental y adolescencia".

Fundada en 1820, la Academia de Medicina de Francia es una de las asociaciones profesionales más prestigiadas del mundo; su misión es responder a los requerimientos del gobierno francés sobre los grandes problemas de salud pública y ser líder global en medicina.

Reúne a los médicos, cirujanos, químicos farmacobiólogos, biólogos y veterinarios más reconocidos del mundo por sus destacados trabajos científicos y su responsabilidad social en la salud pública en cada uno de sus países.

No es la primera vez que Graue es reconocido por su trayectoría, pues ha recibido el Premio González Castañeda, el Honor Award de la American Academy of Ophthalmology, la Medalla Gradle for Good Teaching y, recientemente, la Condecoración Eduardo Liceaga 2018.

Además, pertenece a la Academia Mexicana de Cirugía y es asesor internacional del Comité de Investigación del National Eye Institute, de Estados Unidos.

Es miembro del Royal College of Physicians, del Reino Unido; miembro titular de la Real Academia de Sevilla, de la Real Academia de Cataluña, del Instituto Barraquer de Barcelona, España, entre otras asociaciones médicas del mundo.

