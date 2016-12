Niños participan en cosecha para la Noche de Rábanos

Oaxaca, Oaxaca

Niños entre 6 y 12 años de edad participaron en la cosecha de rábanos infantil, que se realizó en los terrenos de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal, Pesca y Acuacultura, como parte de la tradicional Noche de Rábanos.

Durante 119 años, este evento ha sido una de los más emblemáticos de la ciudad de Oaxaca de Juárez, que se ha preservado gracias a las diferentes generaciones de horticultores.

Acompañados de sus familiares, los menores apoyados de herramientas recolectaron los tubérculos con los que elaborarán las diversas figuras, que expondrán hoy en la Noche de Rábanos.

Durante esta jornada, la habilidad e ingenio de los niños permitirán transformar los rábanos en diferentes pasajes, monumentos y personajes, que podrán ser admirados durante este certamen.

“Participar en este concurso me emociona. Cosechar rábanos y después hacer las figuras para mostrársela al mundo, es algo que no me gustaría que se perdiera”, dijo Jimena, una de las participantes de la categoría 12 años.

Por su parte, Alberto Jiménez, otro menor, aseguró que ésta es una de las tradiciones que no se debe perder, la cual muestra la creatividad de oaxaqueños que maravilla a quienes visitan la capital del estado.





