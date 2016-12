Llegó la noche del mezcal a Durango

Durango

Como parte de las actividades que son parte de la Ruta del Mezcal y los trabajos Pro-Pueblo Mágico, se llevó cabo la noche de ayer la "Noche de Mezcal, Música y Cine" de Nombre de Dios en la capital de Durango, así lo dio a conocer Víctor Hugo Castañeda Soto, secretario de Turismo.

La propuesta de "Desde que Dios amanece" busca contribuir que a este municipio además de ser un punto de turismo y productor de mezcal, se convierta en Pueblo Mágico.





Castañeda Soto explicó que el documental "Desde que Dios amanece" habla del esfuerzo de los maestros mezcaleros que desde las 5 am inician su jornada laboral y esperan hasta 72 horas para obtener las primeras gotas que antes fue el maguey.

"Sabedores que el camino será largo, pero con la convicción de que no habrá fecha que no se cumpla, ni fecha que no se llegue y en esa dirección estará enfocado el esfuerzo de nuestra gente para hacer de este anhelo una realidad".

Indicó que además de la presentación del cortometraje “Desde que Dios Amanece” de Eugenia Montalván, se realizó una muestra gastronómica con las tradicionales gorditas y quesos.

Dio a conocer que dentro del trabajo de la Secretaría, se han puesto como meta articular presupuestos para lograr en corto plazo la declaratoria de Nombre de Dios como pueblo mágico.





