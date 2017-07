La literatura critica desde el lenguaje: Nicolás Cabral

México

En los nueve relatos que conforman Las moradas (Editorial Periférica, 2017) se nota un interés de Nicolás Cabral, su autor, por darle un lugar fundamental al lenguaje, lo que pareciera ser una responsabilidad de todo escritor, mas en su caso hay una perspectiva: “No puedo pensar en usar una forma para cualquier tipo de contenido, ni creer que un contenido va a determinar esa forma: la forma es también contenido”.

Así, las historias se cuentan lo mismo a través de enunciados breves, que relatos narrados en primera persona y hasta sin puntuación… en donde hay diversas maneras de experimentar el concepto de morada, ese espacio que se puede habitar en soledad, pero también en colectivo, en donde incluso hay una crítica desde el ámbito literario.

“Una cosa es lo que el escritor puede opinar como ciudadano y otra es la que pueda hacer la literatura y yo creo que la literatura hace crítica desde el lenguaje, no hablando de una cosa en específico: la crítica que la literatura hace tiene

más que ver con poner el lenguaje en un estado que no encontramos ni en la calle, ni en el aula de los políticos o de los medios.

“Esa es la experiencia política de la lectura y que ofrece la literatura, tal es su especificidad: no habla como el poder y eso es lo que me ha interesado en los relatos: si produce una extrañeza o dificultades por el tipo de sintaxis o el tono tiene que ver con que es literatura y no una denuncia en los términos de otras disciplinas”.

Hijo de exiliados argentinos, aunque radicado en México desde que contaba con un año de edad, Nicolás Cabral (1975) cuenta que los relatos se escribieron en distintos momentos, si bien llegó el tiempo en que decidió elaborar un proyecto de libro, no de mera colección de relatos escritos que abordaran la cuestión de la morada, pero como lenguaje, “porque también los textos son moradas o espacios hechos con palabras a los que el lector entra y habita de manera a veces problemática, incluso”.

“En el volumen me interesaba la cuestión de la habitabilidad o de cómo se ha cambiado la manera en que habitamos un lugar, porque al final habitar significa hacer propio un lugar. Aquí la idea es explorar si realmente los personajes pueden hacer propios los lugares de encierro, de confinamiento y hasta a la ciudad misma desde el punto de vista de la ficción”. Su formación profesional como arquitecto, aunque no la ha ejercido, se refleja en los relatos de Las moradas, en donde trató de ajustar cuentas con esa formación desde la ficción: ver los espacios con los conocimientos de arquitectura, pero mirándolos como lugares tan protagónicos para las historias como lo que ocurre en ellos, que no sean solo un decorado.

“Hay un arco que comienza con un personaje que se queda solo y termina con una comunidad que habla y que decide valerse por sí misma, y en medio hay espacios que no son selectivos, donde están los personajes a pesar de sí mismos: hay un sentido irónico en el término de las moradas, porque tiene un lado positivo en general, el lugar que podemos hacer nuestro, pero también hay algunos que nunca se pueden habitar realmente”, explica Nicolás Cabral, quien va a presentar el volumen este jueves, a las 19:00 horas, en El Bucardón (Donato Guerra 1, colonia Juárez), con los comentarios de Mario Bellatín y Antonio Ortuño.