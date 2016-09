Nicolás Alvarado alborota las redes sociales

Ciudad de México

A dos días de la muerte de Juan Gabriel, Nicolás Alvarado, director de TV UNAM, fue objeto de discusión en redes sociales a causa de la columna que tituló No me gusta 'Juanga' (lo que le viene guango), en la que expresa su poca afinidad hacia el cantante.

Cerca de las 11:00 de la mañana se posicionó como una de las tendencias en México y escaló entre los trending topics. Hacia las 19:30 horas, se habían generado casi 30 mil tuits que contenían la etiqueta Nicolás Alvarado.

La viralidad del tema provocó que también TV UNAM se convirtiera en tendencia al registrar poco más de 4 mil menciones.

La furia de los tuiteros fue tal que se abrió una petición en el portal change.org, en la que se pide la destitución Alvarado como director de TV UNAM. Hasta las 19:30 horas, la petición había superado las 16 mil firmas.

"Sé bien que soy uno de los poquísimos mexicanos que no asumen a Juan Gabriel como un ídolo", se lee en uno de los párrafos. Su texto provocó la furia de miles de usuarios de Twitter.

Unas líneas más adelante agrega que identifica a Juan Gabriel como "uno de los letristas más torpes y chambones en la historia de la música popular".

Antes de rematar su texto con las líneas que han suscitado los comentarios más incendiarios hacia él en Twitter, Alvarado describió lo que José Luis Paredes Pacho le escribió en whats app mientras organizaban un programa especial dedicado al cantante, que se transmitirá por TV UNAM: "Cuando lo despojemos de su aura Televisa y del clasismo podremos escucharlo"

Finalmente escribió: "Mi rechazo al trabajo de Juan Gabriel es, pues, clasista: me irritan sus lentejuelas no por jotas sino por nacas, su histeria no por melodramática sino por elemental, su sintaxis no por poco literaria sino por iletrada".

En su texto, Alvarado escribió que conoce "el valor icónico que lo hace tal, [...] le otorga derecho a ser materia de análisis e incluso de homenaje en todos los espacios", por lo que unos minutos después de enterarse del fallecimiento, reunió a José Luis Paredes Pacho —quien conduce la emisión semanal observatorio cultural en TV UNAM—, al crítico musical Uriel Waizel, a Luis González de Alba y al periodista cultural Marco Hernández para armar un programa "en caliente", que ya se puede ver en el sitio de la televisora.

Al final de su texto, Alvarado se burla de sí mismo: "(Ahora discúlpenme mientras pongo una canción. Se llama 'J'suis snob' y la canta Boris Vian)"

Puedes leer la columna completa de Nicolás Alvarado aquí.