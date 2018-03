¿Murió Nick Mason, baterista de Pink Floyd?

Ciudad de México

En días recientes, el baterista Nick Mason —otrora miembro de la legendaria banda británica Pink Floyd— fue la más reciente víctima de las noticias falsas o 'fake news', cuando un portal sensacionalista hizo correr el rumor de su muerte.

Este jueves, el propio Mason desde sus cuentas de Facebook y Twitter salió a desmentir el rumor, burlándose del alcance que había tenido la noticia de su falso fallecimiento.

Según el portal Media Mass, todo empezó el pasado miércoles, una página de Facebook llamada RIP Nick Mason obtuvo rápidamente alrededor de un millón de Likes al publicar un recuento más o menos creíble de la supuesta muerte del baterista.

"Alrededor de las 11 am de este miércoles 7 de marzo de 2018, murió el querido músico Nick Mason. Mason había nacido el 27 de enero de 1944 en Birmingham. Se le extrañará pero no se le olvidará. Por favor muestra tus condolencias dando Like a esta página y dejando un comentario", decía el supuesto obituario.

La noticia se difundió tan rápidamente que, si uno buscaba en el buscador de Google el nombre de Nick Mason, aparecía un recuadro que señalaba su muerte el 1 de marzo de 2018, en Nueva York.

Ante la avalancha de lamentaciones y condolencias, el propio Nick Mason salió a desmentir el rumor desde sus cuentas de Facebook y Twitter. "Creo que los recientes reportes de mi muerte se han exagerado muchísimo, ¿no es así?", escribió el ex baterista de Pink Floyd.

Este mismo jueves, los representantes de Nick Mason desmintieron los rumores de su muerte y declararon que él "se une a la larga lista de celebridades que han sido víctimas de una noticia fraudulenta. Nick se encuentra vivo y bien, de modo que hay que dejar de creer en todo lo que se lee en internet", fue su mensaje a los medios.





