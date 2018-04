Sin sorpresa, se repite lo dicho: García Canclini

México

A lo largo de más de medio siglo de trabajo académico, tanto en Argentina como en México, Néstor García Canclini ha abordado temas como culturas populares, globalización, la presencia de la identidad latinoamericana en el mundo, las nuevas tecnologías de comunicación o la interculturalidad, asuntos que se aparecen en la que se considera como su primera novela, Pistas falsas (Sexto Piso, 2018), si bien el subtítulo da cuenta de su propuesta: “Una visión antropológica”.

La historia de un arqueólogo chino que visita América Latina, en especial Argentina y México, para tratar de explicarse la relación con otras culturas, “la motivación por entender esta interculturalidad está a la vista, solo es un secreto para quien no quiere darse cuenta, en especial aquel a quien le gana el temor”, en palabras del antropólogo.

“Pistas falsas” parece surgir de sus lecturas y de sus investigaciones, pero también de todos los temores ante un futuro que anticipa…

La intención de poner en forma de ficción preocupaciones vitales e intelectuales me ha acompañado durante muchos años. Mi primer libro fue sobre Cortázar, he escrito poemas y cuentos que no me he animado a publicar; como antropólogo he trabajado mucho con las narraciones de las comunidades que estudié: los artesanos en Michoacán, los migrantes en la frontera Tijuana-San Diego, entonces no es extraño relacionarme con relatos.

Es una vía del conocimiento y de organización de la experiencia que cada uno hace, tratando de establecer enlaces más que explicaciones: buscar la perspectiva del otro, dejar que el otro hable y, sobre todo, que se sorprenda, porque si uno no se sorprende de lo que ve, solo repetimos lo que ya se dijo.

Pareciera ser una mirada distópica de una sociedad del futuro, pero al mismo tiempo hay tantos referentes de la realidad, que asusta…

Se trata de poner en tensión hechos que hoy vivimos, que nos sorprenden, como los congestionamientos en el Periférico, la construcción de segundos y terceros pisos, los homeless durmiendo en los cajeros de los bancos… hechos que podemos constatar en diferentes ciudades del mundo, con juegos imaginarios hacia el futuro para preguntarnos hacia dónde vamos. No debemos estar asustados por el desconcierto, sino por no estar lo suficientemente dispuestos a pensarlo, a elaborarlo.

Aún existen las fronteras geográficas, pero se han creado otras culturales, ideológicas… ¿qué está sucediendo en este mundo globalizado?

Son fronteras que la globalización ha reforzado: se cayó el Muro de Berlín y muchos supusieron que sería el fin de los mundos, pero en realidad se han construido muchos más y más altos, a su vez son fronteras que muestran ser parcialmente inútiles. Las fronteras que tenemos dentro de los países también nos incitan a pensar la interculturalidad insoslayable. La antropología, en otra época, creyó que su tarea era pensar a los diferentes. Hoy día me parece que es pensar la interculturalidad, tratar de estudiarla y de comprender sus variaciones, sus matices. Las posibilidades de enriquecimiento que ofrece y, a su vez, los riesgos.

¿Qué es lo que más le interesaba reflejar a través de “Pistas falsas”?

Una constelación de preocupaciones, no es una sola. Una central es la interculturalidad, las muchas interculturalidades, pero además qué significa eso para las relaciones afectivas, eróticas; así como muestro mis dudas sobre qué es lo que puede saberse de los otros y qué de lo que conocemos de los otros pueden servirnos para vivir en nuestra propia sociedad.

La corrupción es un asunto que acompaña a toda la trama de la novela…

Diré que se habla mucho de la corrupción, pero, deliberadamente, la palabra está casi ausente, más bien se habla de cómo se llega a sociedades en las que predomina la ilegalidad, qué fuentes están en la informalidad y cómo podemos entender esa lógica, que lleva a que un miembro de una mafia le lleve al personaje, el arqueólogo, le lleve un libro sobre los mercados ilegales en Argentina, lo cual le hace entender que hay condiciones.

Luego está la otra parte, más vinculada con la cultura y su futuro a escala mundial, lo que ha sido su preocupación como antropólogo…

La novela se ubica en 2030, cuando para pagar la deuda externa se han vendido muchos monumentos nacionales y también algunos ministerios ya no tienen edificio propio y despachan en los de las trasnacionales. Después hay quienes siguen produciendo cultura, pensando, investigando; están los dos aspectos, no solo la catástrofe, sino cómo convivimos con los cambios.

Hay quienes pensamos que los ministerios de Cultura son necesarios, tienen tareas indispensables para que lo público se haga presente en la cultura y también como constructores de escenas para que se hagan experimentaciones que no las pueden hacer los poderes privados.