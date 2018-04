Telescopio de la NASA capta imagen de galaxia sin brazos

La Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA, por sus siglas en inglés), reveló una fotografía de una galaxia lenticular, ubicada a unos 80 millones de años luz de la Tierra en la Constelación de la Jirafa.

La instantánea tomada por el Telescopio Espacial Hubble muestra a la galaxia NGC 2655 como un objeto parecido a una nube, carente de brazos definidos propios de una galaxia espiral o similar al bulto rojizo de una elíptica.

Las galaxias lenticulares se ubican entre los tipos espiral y elíptico, poseen forma de disco, pero ya no forman un gran número de estrellas nuevas, sólo albergan poblaciones de envejecidas, como las elípticas.

#HubbleFriday NGC 2655’s core is extremely luminous, resulting in its additional classification as a Seyfert galaxy: a type of active galaxy with strong and characteristic emission lines: https://t.co/D7fRNxISclpic.twitter.com/eAfyDH9ldt