NASA lanza satélite para buscar vida en otros planetas

¿Estamos solos? La nueva misión de la NASA para encontrar exoplanetas, cuyo lanzamiento está previsto para este lunes, pretende avanzar en la búsqueda de vida extraterrestre explorando el cielo cercano, atenta a planetas similares a la Tierra.

Está previsto que el satélite de investigación Transiting Exoplanet Survey Satellite, o TESS, despegue a las 18:32 locales a bordo de un cohete Falcon 9 de SpaceX desde una plataforma de lanzamiento de Cabo Cañaveral, Florida.

TE RECOMENDAMOS: Telescopio de la NASA halla insólito 'anillo de Einstein'.

Con un costo total de 337 millones de dólares, el artefacto espacial —que tiene el tamaño de una lavadora… está diseñado para buscar signos de atenuación periódica de la luz en las estrellas más cercanas y más brillantes. Estas señales, conocidas como "tránsitos", pueden significar que hay planetas en órbita alrededor de ellas.

How many Earth-sized planets are beyond our solar system? Our hunt for new worlds continues w/ the launch of @NASA_TESS TODAY! This mission will find 1000s of planets beyond our solar system for us to study in more detail. Mission & launch details: https://t.co/nxKfl3Gz68pic.twitter.com/zMkcsw7h8i