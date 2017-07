NASA revela espectaculares fotos de la mancha de Júpiter

La nave espacial de la NASA, 'Juno', ha examinado con éxito la enorme tormenta que desde hace siglos hace estragos en Júpiter. La llamada Gran Mancha Roja, y sus primeras fotos han sido divulgadas.

"¡Mi último acercamiento a Júpiter ha sido completado!", afirma un post de la cuenta de Twitter @NASAJuno. "Todos los instrumentos científicos y JunoCam estuvieron operativos para recolectar datos", agregó.

