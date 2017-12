NASA comparte la imagen de un 'ángel de nieve' espacial

La agencia espacial estadunidense, la NASA, publicó desde su cuenta de Twitter la imagen de un 'ángel de nieve' espacial, que en realidad es una fotografía tomada por el telescopio espacial Hubble.

La imagen fue publicada en diciembre de 2011 y retomada hoy, con motivo de la Navidad.

Merry Christmas! This @NASAHubble image of a bipolar star-forming region reminds us of a soaring, celestial snow angel. The outstretched “wings” aren’t snow at all, but are actually twin lobes of super-hot gas: https://t.co/2ceoDmtbbApic.twitter.com/YRVrwvWhlP