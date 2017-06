Representante de la NASA desmiente a Anonymous

Ante las expectativas generadas sobre un posible hito de la NASA en la búsqueda de vida extraterrestre, su administrador asociado, Thomas Zurbuchen, desmintió en Twitter que la agencia espacial estadunidense vaya a dar tal noticia.

"Al contrario de lo que se ha informado, la NASA no tiene ningún anuncio pendiente sobre vida extraterrestre", escribió Zurbuchen.

Contrary to some reports, there’s no pending announcement from NASA regarding extraterrestrial life.