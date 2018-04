Los latinos, hechos para cantar: Nadine Sierra

México

Tras debuts exitosos en sitios tan prestigiosos como el Met de Nueva York y La Scala de Milán, Nadine Sierra estará en México por primera vez. La soprano interpretará obras de Verdi, Donizetti, Mozart, Puccini y otros con la Orquesta Sinfónica de Minería, dirigida por Carlos Miguel Prieto, el miércoles 2 de mayo en la Sala Nezahualcóyotl.

La cantante estadunidense de 29 años debutó profesionalmente a los 15 con la Ópera de Palm Beach en Florida. Graduada en la Universidad de Música de Mannes de Nueva York, debutó en 2011 en la Ópera de San Francisco y se presentó con diversas compañías de EU. Su voz comenzó a trascender las fronteras de su país: lo mismo se ha presentado en el Palau de les Arts Reina Sofia, de Valencia, que en el Teatro di San Carlo, de Nápoles, y La Fenice, de Venecia.

La ganadora más joven de los concursos de la Fundación Marilyn Horne y del Met en 2007 y 2009, respectivamente, el año pasado fue reconocida con el Richard Tucker Music Award. En entrevista con MILENIO dice que se relacionó en la música desde los seis años: “Desde esa edad mi meta era cantar y me comprometí con la música. Tenía clases cada semana y practicaba una hora todos los días. Una prueba tangible de ello es que en mi armario encontrarás miles de microcasetes en los que grabé todas mis clases de voz de los seis a los 18 años. Las grababa y, al día revisaba la lección y practicaba con ella”.

Habrá quien piense que la soprano, que hace apenas unos días ganó el Premio Beverly Sills para cantantes jóvenes del Met, empezó su carrera demasiado pronto, pero asegura que desde entonces tomó su carrera con seriedad: “Tuve mucha suerte pues conté con los maestros adecuados, además de que mis padres han sido un gran apoyo en mi vida para lograr mis objetivos. Nunca sentí que nadie me obligara a hacer las cosas; era algo que me encantaba y a ello me comprometí. Nunca me costó trabajo”.

Nadine pasó por un inteno periodo en audiciones y concursos de canto, algo que nunca le afectó: “Hice esto cuando era muy joven, por lo que fue muy divertido para mí. Yo no veía los concursos como algo que me destrozara los nervios; los vivía casi como una manera de elevarme. Ya sabes, hay gente a la que le encanta la montaña rusa o la velocidad para sentir eso, pero para mí los concursos y las audiciones eran el equivalente: lo vivía como una manera de elevarme, como algo divertido. Ni siquiera me interesaba si iba a ganar o no, si iba a tener el papel o no, simplemente disfrutaba estar ahí”.

Tus padres provienen de Puerto Rico y Portugal, ¿crees que eso influyó en la coloratura de tu voz?

Creo que sí. Es curioso que vaya a Ciudad de México porque siempre he creído que de tu país provienen los mejores cantantes del planeta. Es como si cada persona latina que conozco en el ambiente tuviera una manera muy natural de cantar, como que la voz simplemente está ahí, aunque no haya tenido formación o haya estudiado. Creo que eso tiene que ver con la genética, pero también con la forma de la cara, la boca, la nariz. Los latinos tenemos una cara hecha para cantar, es una cara natural para cantar. El hecho de ser la mitad portuguesa y la mitad puertorriqueña creo sí tiene mucho que ver con el color de mi voz”.

Hace apenas unos días te tocó interpretar la Nanetta de “Falstaff” en biquini, lo que suscitó una polémica entre quienes piensan que debías haberte negado y quienes aseguran que no hay motivo de escándalo. Cuéntanos sobre esta actuación.

¡Ay, Dios mío, mi papel en biquini! (risas) Al principio, cuando el director me lo pidió, yo pensaba: está bien, ¿pero cómo voy a hacer esto? ¡Y no solo era en biquini: tenía que estar en una alberca, así que durante la función estaba mojada! Pero una vez que fui estudiando el personaje con mi compañero de escena, el tenor Francesco Demuro, fue como si lo hubiera hecho siempre vestida así, porque estaba en el personaje. Estar en biquini se volvió algo secundario, ya no era cosa de gran importancia. Al principio, subconscientemente me preocupaba estar ante el público en biquini, cantando enfrente de todos. Cantar no es lo más atractivo para el cuerpo, porque debes expandir el estómago y otras cosas, y claro, como mujer estaba pensando en eso. Pero en mi cabeza me planteé cómo cantaría mi personaje en biquini, y la respuesta fue muy clara: es joven, hermosa y está enamorada, lo cual la hace sentirse libre, así que cantaría bien y con confianza.