"El proceso de escritura implica mucho trabajar, pulir y depurar"

Torreón, Coahuila

La carne repasada en la memoria, como imaginería, cobra valor con el recuerdo de la piel erizada, de gallina. En un momento los cuerpos desnudos se abrazan en una danza, ritual de cortejo y apareo, y el erotismo aparece pendular en el recuerdo de uno o una, entre dos o más de tres. Carne de memoria que nos aleja del olvido.

La escritora Nadia Contreras dedicó tres años a cocinar a fuego lento su última producción editada por Paraíso Perdido. Se trata de "Solo Sentir", que se concentra en el discurso del erotismo con una exquisitez que sin embargo cuestiona el fondo y las formas, desde el error de la costumbre hasta la alegría de los amantes que por un solo día se encontraron.

Leí que a este libro le dedicaste tres años de trabajo.

"Siempre vamos a hablar del erotismo porque es uno de los temas fundamentales del ser humano, así como hablamos de la vida, de la muerte, de la trascendencia, hablamos del erotismo porque es algo inherente a nosotros".





Sí, lo que pasa es que este libro empezó a hacerse en fragmentos. Es corte erótico y creo que ahí una de las cosas en las que hay que tener cuidado es en el quedarte en el erotismo porque de pronto se vuelve pornografía y ya no funciona. El proceso de escritura, por lo menos para mí implica mucho trabajar, pulir, depurar.

Podría decir que el libro estaba listo desde hace tres años, casi desde que lo empecé a escribir, la idea fue reunir una serie de textos pero con el tiempo dices "este texto no, o este sí, o este hay que trabajarlo".

Sufrió, digamos, muchos cambios a lo largo del tiempo. Acompañada en la edición por Antonio Marts y por la ilustradora Elena Guerrero, los textos breves son de una contundencia deliciosa.

Contreras, nacida en Colima y radicada en Torreón, es reconocida como una poeta que logra que el lector encuentre identidad en su letras vueltas prosa o verso.

Ejemplo de ello el texto Felicidad, que construyó con frases de Anaïs Nin: "Luego del amor, cuando la cama ha quedado totalmente revuelta, hablan con complicidad: en tonos bajos, en murmullos apenas perceptibles, matices, abstracciones, símbolos... son la doble ternura, el doble triunfo. Se levantan, toman un baño, se visten y salen envueltos en una felicidad aterciopelada".

-Yo hubiera querido quitar algunas cosas, y si le preguntas a cualquier escritor te dirá "ese texto, ese poema, no”, pero el editor te recuerda que sólo es tu idea.

El editor te ayuda a discriminar.

Sí. De repente debemos ver nuestros libros como lectores y no como los escritores. Una vez que hubo aprobación por parte del consejo editorial de Paraíso Perdido, empieza la lejanía con este libro, me alejo al punto de convertirme en lector solamente.

“Sólo sentir” es el segundo libro de Contreras que edita Paraíso Perdido. El primero fue en el año 2005 y se tituló “Figuraciones”, con temática lésbico gay.

¿Es difícil en la región dar a conocer nuevas publicaciones?

Yo creo que depende de las editoriales, por ejemplo si te publican los gobiernos de los estados a través de sus Secretarías, sabemos que es una distribución local, y si tienen convenios con librerías, qué padre, que es lo que ocurre con “Cumplimiento de la libertad”, libro que se distribuyó originalmente en Coahuila pero que también a través de los convenios con Educal, hizo que el libro saliera un poquito más lejos.

Creo que Editorial Paraíso Perdido en particular, como Mantis Editores, que también tengo un libro con ellos, sí se han preocupado por trabajar este aspecto de la distribución, el no sólo darle al autor el libro sino también abrirle espacios. Los libros de esta escritora pueden adquirirse en El Astillero, Gandhi y Gonvill, las tres librerías más importantes de la ciudad.

En cuanto a la labor de autor, apuntó que esta será mínima ante una editorial que lo distribuya a escala nacional. Pero si se trata de editoriales pequeñas, sin distribuidores de la obra, como ocurrió con “Quedará el vacío” editado por Pinos Alados, el autor debe hacer el trabajo.

Nadia lo ofertó en su Facebook y se le vendieron todos. Aunque la manera de ver el erotismo ha cambiado y los lectores se perciben con mayor apertura sobre el tema, Nadia Contreras acotó que el libro “Solo sentir” explora la experimentación.

¿Es necesario hablar del erotismo en el contexto en el que estamos viviendo?

Siempre vamos a hablar del erotismo porque es uno de los temas fundamentales del ser humano, así como hablamos de la vida, de la muerte, de la trascendencia, hablamos del erotismo porque es algo inherente a nosotros.

Es algo vital. Es algo que revitaliza. El problema es que el concepto del erotismo no se distorsione; no es violencia, no es sometimiento. En el momento en que cristalicemos el concepto de erotismo lo veremos en plenitud.

dcr