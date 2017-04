Soy un músico más abierto a experimentar: Hugo Fernández

México

Con el antecedente de que Cosmogram fue seleccionado por la revista DownBeat como uno de los mejores discos de 2015, el jazzista Hugo Fernández es una presencia esperada en el Festival del Centro Histórico de la Ciudad de México. El guitarrista mexicano se presentará con su cuarteto el jueves 13 de abril a las 20:30 horas en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris.

Fernández inició su carrera en el jazz en México, donde ha tocado con músicos como el baterista Antonio Sánchez, el pianista Alex Mercado y las cantantes Magos Herrera y Julia Vari, entre otros. En 1995 se fue a Estados Unidos para estudiar la licenciatura en música en el Berklee College of Music y la maestría en la Universidad de Nueva Orleans. Desde hace diez años radica en Madrid, donde ha encontrado una escena fértil para desarrollar sus proyectos.

En entrevista con MILENIO, Fernández dice que son “muchos años de estar tocando la guitarra, componiendo e impregnarme de un montón de propuestas de músicos nuevos, de sonidos nuevos. Siempre que llegas a un sitio te das cuenta, por ejemplo, de que hay un grupo que toca bebop y otro que hace música de norte de África, mientras otros están en otros géneros. Me he encontrado con mucha gente de todos lados y creo que voy aprendiendo, llegando a mis propias conclusiones”.

El guitarrista comenta que hace algunos años, en Madrid hubo una crisis muy fuerte, la que se vio reflejada en la escena musical. “Incluso muchos músicos latinoamericanos se regresaron a sus países cuando la crisis se puso más fuerte, porque en América Latina la situación empezó a repuntar”.

¿Otras músicas han influido en tu forma de componer?

Totalmente. Yo no crecí en una familia de amantes solamente del jazz: a mi papá le gustaba la música clásica y a mi mamá de todo un poco. En casa se escuchaba esa música y a mí, como adolescente, me gustaba el rock. Luego me empezó a gustar el rock y sus fusiones con el jazz, después la música cubana. Como estudiante en Estados Unidos quise perfeccionar mis habilidades como músico y como compositor en el jazz, pero desde hace algunos años no me importa tomar elementos de otros estilos de música.

¿Qué satisfacción te da que “Cosmogram” haya sido destacado por DownBeat?

Fue increíble y algo totalmente inesperado. Me enteré de eso por Antonio Sánchez, quien participó en el disco. Estamos entre los mejores discos de jazz del 2015 en una revista que lleva toda la vida funcionando y es muy acreditada por quienes conocen de jazz.

¿Cómo calificarías el jazz que se hace en la actualidad?

Actualmente los nuevos músicos, compositores o improvisadores, hacemos música con influencia del jazz, pero nos sentimos menos forzados a seguir al pie de la letra lo que dictaba la tradición. Nos hemos permitido hacer cosas con otras músicas que a lo mejor, a los oídos de los puristas del jazz, no tendría sentido hacer, pero para mí es bastante válido hacer esto en la época que estamos viviendo en un mundo en el que nos comunicamos rápidamente. Por ejemplo, si escucho una música de la India y me gusta, podría incorporar elementos de ella en mi forma de tocar. Soy un músico más abierto a experimentar con cosas y salirme del molde.