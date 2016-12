Música para dejar los villancicos pop

Ciudad de México

Plácido Domingo, Itzhak Perlman, John Adams, Gustavo Dudamel y otras luminarias de la música de concierto son algunos de los músicos que ha entrevistado Brian Lauritzen, crítico musical de la estación radiofónica Classical KUSC, quien produce las transmisiones radiofónicas de más de 50 conciertos anuales de la Filarmónica de los Ángeles y es editor de la revista Arts Alive.

En su blog, Lauritzen publicó recientemente el artículo “Doce piezas de música clásica de Navidad en caso de que estés cansado de Mariah Carey”. Afirma que le gusta Carey, cuya grabación de All I Want for Christmas is You ha vendido 12 millones de copias, pero propone una lista de 12 piezas de música clásica si en esta época “quieren un poco más de sustancia en su música de Navidad”.

Escuchar las obras de la lista de Lauritzen y lo que proponen otros críticos especializados nos salvaría de ser torturados por las mismas versiones insulsas de villancicos de artistas pop. Por favor olvídense de la insufrible Tatiana quien, después de 20 años, cada vez canta peor en su disco de Navidad.

El gusto de Laurintzen es muy variado, pues va de Ottorino Respighi, en Tríptico boticceliano, a Una cantata de Navidad de Arthur Honnegger, sin olvidar El Cascanueces (“¿alguien que no sea Tchaikovsky puede hacer que algo tan simple como una escala mayor descendiente suene tan apasionado?”, escribe). En su listado llama la atención la inclusión de un autor contemporáneo, John Adams, y su oratorio El niño. La obra incluye referencias a la poesía de Rosario Castellanos, Sor Juana y Rubén Darío, así como la música de Hildegard von Bingen.

Helen Wallace, crítica de BBC Music Magazine, también incluye El niño entre sus elegidos. Verdaderamente, advierte, “es un Mesías para el siglo XXI, modulado con poesía y música latinoamericana folclórica”. También cita el Oratorio de Navidad, BWV248, de Johann Sebastian Bach, porque “nunca se puede tener demasiado de Bach en Navidad (…) es una obra de coherencia celestial”.

Ian Hewett, crítico del periódico británico The Telegraph, se refiere también a Bach y su Magníficat. Con humor flemático, afirma que “la Iglesia de Bach puede ser castigadora y angustiante por momentos, pero no sus piezas de Navidad. Como prueba, trate el movimiento inicial de Magníficat, donde las trompetas y tambores ayudan al coro a elevar el techo”.

Curiosamente, Hewett incluye en su lista de recomendaciones tanto al pianista de woogie boogie James P. Johnson con Snowy Morning Blues, “una canción sobre Navidad que no es sentimental”, y a la banda de rock anglo irlandesa The Pogues con Fairytale in New York. Su letra, afirma, toca terreno conocido. Y, en seguida, cita la letra: “Escoria, gusano, maricón sucio y barato/ Feliz Navidad para ti, espero que sea la última para nosotros”.

El neoyorquino Tolly Wright, crítico de Time Out, escribió recientemente que con frecuencia las mejores canciones de Navidad “están más en el lado del pop y la sensiblería”. Por ello recomienda algunas piezas de música de concierto que elevarán el espíritu navideño, y “tal vez se sentirá inspirado a ver alguna música en vivo en una concierto de Navidad antes de que termine la temporada”.

Wright también elige el Oratorio de Navidad, de Bach, que narra desde el nacimiento de Jesús hasta los días en que los Reyes Magos le llevan sus regalos. “Aunque pasaron más de cien años entre la primera vez que se tocó la pieza, casi al final de la carrera de Bach en 1734, y la siguiente ocasión, hacia mediados del siglo XIX, el oratorio se ha convertido en la esencia de la música clásica durante las vacaciones de Navidad”.

El crítico se ocupa luego de El Mesías de Handel y nos invita a no tenerle miedo, aunque seamos unos ignorantes: “Aunque se haya perdido el escuchar la obra completa —escribe en su artículo—, ciertamente ha escuchado el coro del ‘Aleluya’. El jubiloso refrán es tan sinónimo de la celebración que se ha vuelto clave en muchas películas y programas de televisión para elevar el sentimiento de júbilo”.

En su blog The Gift of Music, Anna Souter también hace referencia al Oratorio de Navidad de Bach, y El Mesías, de Händel, pero luego se vuelve hacia la música más reciente. Cita O Magnum Mysterium, del estadunidense Morten Lauridsen, cuyo título, dice, “vienen de una cantos responsorial de los maitines de Navidad y contemplan el maravilloso misterio del nacimiento de Cristo. Rápidamente se ha convertido en un trabajo clásico de música coral para Navidad”.