“Toda la música es familia”: Arturo O’Farrill

México

Tal vez sin saber que uno de los personajede “Three Revolutions” es Fidel Castro, hace unos días la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de EU le otorgó a la pieza de Arturo O’Farrill el Grammy por Mejor Composición Instrumental. O quizá su criterio político ya es más abierto.

“Three Revolutions” es parte del álbum doble Familia: Tribute to Bebo & Chico (Motéma, 2017), donde Arturo une fuerzas con el pianista Chucho Valdés para recordar a sus padres, dos leyendas de la música afrolatina: Chico O’Farrill y Bebo Valdés. Participan también sus hijos: el trompetista Adam O’Farrill y el baterista Zack O’Farrill, así como la pianista Leyanis Valdés y el baterista Jessie Valdés. Es, pues, un asunto de familia.

En entrevista telefónica con MILENIO desde Nueva York, O’Farrill refiere que hace muchos años había hablado con Chucho sobre hacer un proyecto conjunto: “Estábamos buscando un tema, un motivo. El año pasado me lo encontré y me dijo que sería muy bonito hacer un proyecto para los viejos, para Bebo y Chico. Pero, le dije yo, también hay que dar reconocimiento a los jóvenes, a nuestros hijos”.

El título, agrega, no se refiere solo a “nuestras dinastías, sino a la familia global en estos momentos políticos tan difíciles que estamos viviendo en el mundo. Quería reforzar la idea de que la familia es global, que todos somos parte de una grande”.

Un gran afecto une a O’Farrill con Valdés: “Es mi amigo, mi maestro y una inspiración como pianista. Nos llevamos muy bien, no hay competencia entre nosotros. Chucho y yo tenemos la misma estética: somos pianistas que podemos tocar clásico, jazz, latino y estar en medio de todos esos mundos. Eso es ser un músico del futuro. Siempre he pensado que Chucho es un prototipo del músico del futuro: toca de todo, su música no tiene fronteras”.

Fidel y Cuba

El músico, nacido en CdMx cuando su padre radicaba aquí, explica que “Three Revolutions” tuvo su origen en una experiencia: “Estaba en La Habana cuando murió Fidel Castro y la ciudad estaba muy caída. Hablé con mucha gente y pregunté cómo se sentían por este evento y muchos me dijeron: ‘Es muy complicado’, porque la historia de Cuba y la de Fidel son una misma”.

A juicio de O’Farril, la isla ha sufrido mucho, pero ha sobrevivido: “Es como si el padre de Cuba fuera Fidel: bueno o malo, lo que tú creas o no, fue un revolucionario de verdad. Hizo cosas muy lindas para su gente, pero en otros sentidos también las hizo muy duras. Pero para la gente de Cuba era muy importante: hizo una revolución que sobrevive. Cuando murió Fidel algo se fue. Por eso pienso que la primera revolución es la cubana”.

¿Cuál es la segunda?

La de Estados Unidos, la guerra de independencia de 1775 a 1783, que, con el presidente actual, ha fallado completamente. En este momento ese país está en crisis moral. El presidente es un horror, un mentiroso, un negociante fallido y alguien que no tiene ningún valor. Es un fascista y un terrorista. El sueño americano de la revolución de EU falleció cuando él ganó la presidencia.

¿Y la tercera?

Es la que viene: cuando cada humano entienda que si alguien sufre en otro lado del mundo, yo también sufro. Va a ser cuando todos los humanos entiendan que todos somos familia global,

y que si mi hermano necesita algo yo estoy fallando; cuando todo el mundo tenga lo que necesita: ropa, comida, educación y oportunidades; cuando entendamos que la vida no es para ganar dinero o tener más propiedades.

Como latino, ¿qué significa este Grammy?

Estoy muy orgulloso de ser latino. La gente de América Latina, desde Paraguay hasta México, Brasil o Argentina tenemos más conciencia de familia, de comunidad, de pueblo y de la tierra. Para mí es muy especial ser latino y darme cuenta de que los afroamericanos se identifican más con nosotros que los anglos. Esto lo ves en la música del Caribe, que tiene esa conexión con África. Cuando eres consciente de la gente que está alrededor de ti, estás pensando como humano: eso es ser latino.

Su música abraza muchas culturas, y el disco “Familia” no es la excepción.

A mí no me importa si la música es de Mozart, norteña, son jarocho, clásico o jazz. Para mí toda la música es familia.