Los discos de la semana: revelaciones y reencuentros

Nuestras recomendaciones de la semana son Found Treasures, de Blood, Sweat & Tears —grupo que cumple 50 años—; Glue Trip, un debut reciente desde Brasil; y, desde Dinamarca, lo nuevo del trío Mew.









[A partir de esta edición de los Discos de la semana, podrás descubrir la música de un modo diferente. Presiona en los textos donde aparezca el símbolo para explorar]





'Found Treasures' | Blood, Sweat & Tears

Si me perdonan la frase: ese afán de afanarse todos los discos de los grupos favoritos me lleva a adquirir Found Treasures (Columbia, 1990), colección de éxitos de Blood, Sweat & Tears que no compré en su tiempo. Si todas las canciones están incluidas en su discografía oficial, para qué tenerlo, pensaba. Sin embargo, tras escucharlo, me doy cuenta de que vale la pena contribuir a acabar con el espacio vital de mi casa con una antología —otra, pues existen varias más— de un grupo que se paseaba con placer y magnífico gusto por el rock, con paradas en el blues, el pop, el jazz y hasta la música clásica.

También advierto:

1. Que la selección de las piezas proveniente de la mejor etapa del grupo, entre 1967 y 1976, les otorga otro valor fuera de su contexto.

2. Que, por supuesto, están incluidas las grandes canciones-éxito, como "Spinning Wheel", "Without Her" y "You've Made Me So Very Happy", pero que colaron canciones bastante flojas —para el nivel del grupo—, como "You're the One" y "Love Looks Good on You (You're Candy Sweat)", con un propósito que no alcanzo a entender, y dejaron fuera joyas como "Lucretia MacEvil" o "Blues-Part 2".

3. Que hoy en día se extrañan voces potentes y maleables como la de David Clayton Thomas.

4. Que se corrobora el trabajo fundamental de Steve Katz en la guitarra, además de reivindicar la frescura con la que su voz dotó a algunas de las canciones.

Como un dato curioso: por el grupo que celebra 50 años pasaron, además de los ocho integrantes originales, 157 músicos (según Wikipedia), la mayoría jazzistas que gozaron de una chamba temporal bien pagada. Entre ellos podemos citar al trompetista Lew Soloff, los saxofonistas Joe Henderson y Tim Ries, el pianista Larry Willis, los bajistas Jaco Pastorius y Ron McLure, los guitarristas Steve Kahn y Mike Stern y los percusionistas y bateristas Don Alias y Roy McCurdy. Nada mal, ¿verdad?

[Xavier Quirarte]

'Glue Trip' | Glue Trip

Si uno piensa en música brasileña, muy probablemente acudirá a los recuerdos de la samba que uno ve bailar durante la época de carnaval, o a la bossa nova que se popularizó hace ya algunas décadas de mano de gigantes como Jobim, Gilberto o De Moraes. Pero sin duda el espectro de la música carioca es mucho más amplio que eso, en especial si nos referimos a las producciones contemporáneas.

Ese es el caso de Glue Trip —un nombre genial cuya traducción sería algo así como “viaje de pegamento”, o quizá se refiera a los efectos de la inhalación de cemento—, una agrupación de músicos brasileños encabezada por Lucas Moura, la cual empezó su labor musical en el año 2012 presentándose en festivales y grabando sencillos y EP, hasta que finalmente sacaron al mercado su álbum homónimo en 2015.

Lo primero que sorprende en esta producción es el buen tino con que combina el inconfundible sabor carioca —en algunos tracks, por ejemplo, se cuelan sonidos incidentales de aves, mar y palmeras “moviéndose al viento”— con las claras influencias del dream pop, el rock psicodélico y el stoner rock. Y enseguida, sorprende también la versatilidad con la que estos brasileños saltan de un estilo a otro sin siquieraresbalar.

Quien tenga oídos prestos podrá encontrar resabios de influencias tan dispares como Cocteau Twins, Stereolab, Cream y Tame Impala, en tracks como “Lucid Dream” —un auténtico sueño lúcido, de esos de los que uno despierta con una maraña en la conciencia—, “Birds Singing Lies” —una mini suite que pasa de un registro musical a otro totalmente distinto sin que uno sienta siquiera las costuras—y “Elbow Pain”, el sencillo que les abrió las puertas en sus inicios.

Siempre es agradable hacer descubrimientos de bandas relativamente poco conocidas —gracias, YouTube— que se alejan del mainstream musical y se arriesgan con propuestas poco comunes, gustosas y altamente disfrutables, creando una rica orografía sonora que vale la pena explorar una y otra vez.

[@fcomasse]

'Visuals' | Mew

Ocurre algo curioso con los servicios de música en streaming: tienes acceso a tal cantidad de canciones que si te propusieras descubrir una cada día, nunca tendrías que repetir. Sin embargo, los humanos somos seres de costumbres y, en el caso de la melomanía, podemos pasarnos semanas enteras escuchando la misma música una y otra vez.

¿Por qué empezar haciendo referencia a algo tan evidente? Porque cuando uno se aventura a cruzar la frontera de la desidia se encuentra sorpresas agradables. Mi último descubrimiento es Mew, un trío danés de rock alternativo que —para vergüenza mía por no haberlo conocido antes— tiene ya siete discos. Visuals es el más reciente de ellos.

Con la exaltación del amor a primera vista, descubro que su debut fue en 1997 con A Triumph for Man, un disco altamente influenciado por la música indie de la transición en las décadas 80 y 90.

En un primer y superficial repaso, Mew aparenta ser una banda de pop al estilo Coldplay —eso sí, como dictan los cánones nórdicos: limpio, preciso y rígido, en el buen sentido—. No obstante, muy pronto los tres músicos revelan su agilidad para columpiarse entre géneros.

Con pasajes sobrios que recuerdan a Jónsi en su faceta más serena, el disco abre con “Nothingness and No Regrets”, una canción sobre la desesperanza cuyos coros son nostálgicos y seductores como pegajosos. Y cuando crees hacerte instalado en ese estado de ánimo, te encuentras canciones como “85 videos”, en la que el trío demuestra que no teme hacer sonar unas percusiones surgidas de la jungla y sustituirlas de inmediato con sintetizadores ochenteros.

Han pasado exactamente 20 años desde su debut y yo, como oyente neófito de Mew, descubrí a un grupo que mantiene la energía de las bandas emergentes, pero que aún se preocupa por explorar los bordes de su propia música.

[@angelsots]









